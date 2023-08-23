Острозьку Біблію, книгу 16-го століття, оцифровано: тепер вона доступна кожному

Острозький музей, що на Рівненщині, взявся за оцифрування Біблії, датованої 1581 роком. Саме ця Біблія вважається одним з найдавніших зразків стародруків.

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Завдання оцифрування цього артефакту взяли на себе представники Державного історико-культурного заповідника Острога у співпраці з Громадською організацією "Братство імені князів Острозьких". Український культурний фонд також надав допомогу в цій справі, пише NV.

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Для того, щоб користувачі інтернету мали змогу дослідити навіть найдрібніші деталі, загалом 1262 сторінки стародруку, включно з обкладинкою, були ретельно оцифровані у високій роздільній здатності. Переглянути оцифровану копію можна на сайті.

Острозька Біблія спочатку видана церковнослов'янською мовою Фото: Рівненська облрада

Острозька Біблія спочатку видана церковнослов'янською мовою. Видання надрукував Іван Федоров за підтримки князя Костянтина Острозького. Ця Біблія є одним з найважливіших стародруків кирилицею.

Острозька Біблія відіграла вирішальну роль у поширенні релігійних і культурних знань серед слов'яномовного населення. До винайдення друкарського верстата рукописи ретельно переписували від руки, що обмежувало доступність релігійних текстів. Друк Острозької Біблії зробив ці тексти доступнішими для ширшої аудиторії.

Книга вважається важливим артефактом раннього слов'янського книгодрукування та культури. Вона є продовженням спадщини кириличного книгодрукування, започаткованого попередніми друкарями, такими як Іван Федоров та Франциск Скорина. Сьогодні вцілілі примірники Острозької Біблії зберігаються в різних бібліотеках та установах і цінуються як історичні та культурні скарби.

Загалом Острозька Біблія є свідченням технічного прогресу свого часу та намагання поширювати релігійні та культурні знання серед широких верств населення. Вона посідає особливе місце в історії східнослов'янського книгодрукування і залишається важливою культурною пам'яткою в історії регіону.

Раніше Фокус писав про докази існування біблійної Вавилонської вежі.