Спадщина да Вінчі: "Трактат про живопис" продадуть на аукціоні Sotheby's (фото)

Sotheby's організовують аукціон, на якому представлені книги Відродження 16-го століття, які все ще зберігаються в оригінальних палітурках. За прогнозами, подія принесе значну суму в 25 мільйонів доларів.

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Книги, про які йдеться, походять із великої колекції, куратором якої є Т. Кімбалл Брукер. За шість десятиліть Брукер ретельно зібрав неймовірну колекцію, що налічує понад 1 300 книг. Ця бібліотека має особливий статус, зокрема, тому, що є найвидатнішим зібранням таких книг, розташованим за межами Європи, пише Artnet News.

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Перлиною майбутніх торгів є "Трактат про живопис" Леонардо да Вінчі. Примітно, що цей манускрипт повний і містить усі 375 розділів, збагачений 56 ілюстраціями, виконаними чорнилом. Після смерті митця у 1519 році його близький друг Франческо Мельці взявся за консолідацію розпорошених рукописів да Вінчі.

Мельці ретельно виокремив уривки, що стосуються живопису, і ретельно переписав їх разом із відповідними ілюстраціями у кодекс, який зараз зберігається у Ватиканській бібліотеці. Доступна для придбання версія, створена між 1638 та 1641 роками під егідою майстерні Кассіано даль Поццо, зазнала певних змін, щоб вилучити "потенційно єретичні місця", як визначили експерти Sotheby's. Очікується, що цей артефакт оцінять у межах 120 000-180 000 доларів.

На аукціоні також представлено близько 1 000 видань, що належать Aldine Press, відомому венеціанському видавництву, яке працювало між 1494 і 1590-ми роками. Асортимент видань Aldine, представлений Брукером, є даниною грецькій та латинській літературі, а також творам з історії, філософії та науки.

Aldine Press, заснована Альдом Мануцієм, посідає ключове місце в літописі епохи Відродження, оскільки їй приписують революційний підхід до книгодрукування. Центральне місце в цій справі посідає створення Мануцієм курсивного шрифту, що вирізнявся підвищеною розбірливістю порівняно зі звичайними, щільнішими шрифтами.

Крім того, він запровадив компактніший розмір книги, який став попередником сучасного формату м'якої обкладинки. Прикметно, що колекція, виставлена на аукціон, є наймасштабнішою пропозицією такого роду за останнє сторіччя і оцінюється в 10 мільйонів доларів.

Перше альдинське видання Грецької антології, надруковане у Венеції в 1503 році Фото: Image courtesy of Sotheby's

Шарлотта Міллер, фахівчиня з книг і рукописів Sotheby's, зазначила: "Це найбільше зібрання творів Aldine Press, яке коли-небудь з'являлося на сучасному ринку. Ці томи справили незгладимий вплив на видавничу справу та візуальну ідентичність сучасної книги. Емблема друкарні із зображенням дельфіна та якоря залишається незмінним символом досконалості, визнаним як видавцями, так і бібліофілами донині".

Окрім колекції Aldine Press, на аукціоні представлено близько 450 стародруків, що вирізняються своїм винятковим походженням. Деякі з цих реліквій з колекції Брукера вже продані на аукціонах Sotheby's у 1817.

Річард Остін, керівник відділу книг та рукописів Sotheby's, високо оцінив спадщину Брукера, зазначивши: "Bibliotheca Brookeriana є пам'ятником науковій пристрасті, яка керувала містером Брукером у пошуках цієї безпрецедентної скарбниці протягом усього його життя. Майбутня серія аукціонів обіцяє стати знаковою подією в літературному світі, вшановуючи дух, який надихав колекціонерів і шанувальників протягом століть".

Всього на аукціоні заплановано вісім продажів. Торги розпочнуться вечірнім розпродажем 11 жовтня в Нью-Йорку, після чого 12 жовтня відбудеться перший аукціон в Олдіні.

Подальші аукціони відбуватимуться в Нью-Йорку та Лондоні до 2025 року.

Раніше Фокус писав про Острозьку Біблію, яку оцифрували. Тепер кожен може детально вивчити книгу 16-го століття всередині.