Утраченные обряды снова открыты: в пирамиде майя обнаружили доказательства ритуального обезглавливания

Расцвета это городское поселение достигло в период с 622 по 756 год нашей эры. В эту эпоху территория города простиралась на 215 акров, охватывая панораму, украшенную королевскими резиденциями, открытыми площадями и комплексом пирамидальных сооружений.

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Исследователи Национального института антропологии и истории (INAH) сделали важное открытие во время археологических раскопок на руинах майя в Moral Reforma. Здесь лежит древний город, реликвия классического периода, расположенный в муниципалитете Баланкан мексиканского штата Табаско. Его история восходит примерно к 300 году нашей эры, когда он возник как ключевой торговый узел вдоль течения реки Сан-Педро-Мартир, пишет HeritageDaily.

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Археологи исследовали Сооружение 18, архитектурное чудо, расположенное на южной периферии главного храмового комплекса. В этом пространственном гобелене обнаружена группа из 13 захоронений, стратегически расположенных недалеко от лестничной клетки.

На следующем этапе исследования эти останки подробнее изучили. Эта процедура показала открытие чрезвычайной интриги: по меньшей мере пара раскопанных лиц имели явные следы ритуального обезглавливания, действия, увековеченного в пределах позднеклассического периода, охватывающего временной диапазон от 600 до 900 года нашей эры.

Особенно интересна анатомическая информация, полученная из одного из этих черепов. Заметные разрезы наблюдаются в сложном соединении, включающем затылочную кость (которая служит основанием черепа) и передний дуэт позвонков в верхнем отделе позвоночного столба.

Археологи исследовали Сооружение 18, архитектурное чудо, расположенное на южной периферии главного храмового комплекса Фото: INAH

Исследователи отметили, что доказательная база предусматривает методическое использование острого инструмента. Это подтверждает гармоничное анатомическое соотношение, которое сохранилось между шейными позвонками и нижней челюстью. Однако задача разграничения того, ускорила ли эта травма смерть или нанесена посмертно, остается сложной задачей.

Интересно, что среди эксгумированных останков были черепа с явными признаками косой деформации — формы черепных изменений, которую связывают с социально-культурным символизмом. Это явление указывало на распределение социального статуса.

Осознавая эти важные находки, исследовательский коллектив предварительно предложил необычную гипотезу: последовательное расположение этих захоронений, отличающихся как глубиной, так и стилистическими признаками, намекает на убедительную теорию — эти манифестации могли быть актами поклонения, подношениями божеству потустороннего мира майя.

Ранее Фокус писал о жуткой находке: археологи нашли человеческое жертвоприношение в Мексике.