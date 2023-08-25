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Технологии и наука

Утраченные обряды снова открыты: в пирамиде майя обнаружили доказательства ритуального обезглавливания

Руины майя, археологическое открытие, ритуальное обезглавливание, пирамидальная структура, антропологическое исследование, божество майя, подземные жертвоприношения, освящение храма, цивилизация майя
Фото: Miriam Angélica Camacho Martínez | Исследователи Национального института антропологии и истории (INAH) сделали важное открытие во время археологических раскопок на руинах мая в Moral Reforma

Расцвета это городское поселение достигло в период с 622 по 756 год нашей эры. В эту эпоху территория города простиралась на 215 акров, охватывая панораму, украшенную королевскими резиденциями, открытыми площадями и комплексом пирамидальных сооружений.

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Исследователи Национального института антропологии и истории (INAH) сделали важное открытие во время археологических раскопок на руинах майя в Moral Reforma. Здесь лежит древний город, реликвия классического периода, расположенный в муниципалитете Баланкан мексиканского штата Табаско. Его история восходит примерно к 300 году нашей эры, когда он возник как ключевой торговый узел вдоль течения реки Сан-Педро-Мартир, пишет HeritageDaily.

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Археологи исследовали Сооружение 18, архитектурное чудо, расположенное на южной периферии главного храмового комплекса. В этом пространственном гобелене обнаружена группа из 13 захоронений, стратегически расположенных недалеко от лестничной клетки.

На следующем этапе исследования эти останки подробнее изучили. Эта процедура показала открытие чрезвычайной интриги: по меньшей мере пара раскопанных лиц имели явные следы ритуального обезглавливания, действия, увековеченного в пределах позднеклассического периода, охватывающего временной диапазон от 600 до 900 года нашей эры.

Особенно интересна анатомическая информация, полученная из одного из этих черепов. Заметные разрезы наблюдаются в сложном соединении, включающем затылочную кость (которая служит основанием черепа) и передний дуэт позвонков в верхнем отделе позвоночного столба.

Руины майя, археологическое открытие, ритуальное обезглавливание, пирамидальная структура, антропологическое исследование, божество майя, подземные жертвоприношения, освящение храма, цивилизация майя Fullscreen
Археологи исследовали Сооружение 18, архитектурное чудо, расположенное на южной периферии главного храмового комплекса
Фото: INAH

Исследователи отметили, что доказательная база предусматривает методическое использование острого инструмента. Это подтверждает гармоничное анатомическое соотношение, которое сохранилось между шейными позвонками и нижней челюстью. Однако задача разграничения того, ускорила ли эта травма смерть или нанесена посмертно, остается сложной задачей.

Интересно, что среди эксгумированных останков были черепа с явными признаками косой деформации — формы черепных изменений, которую связывают с социально-культурным символизмом. Это явление указывало на распределение социального статуса.

Осознавая эти важные находки, исследовательский коллектив предварительно предложил необычную гипотезу: последовательное расположение этих захоронений, отличающихся как глубиной, так и стилистическими признаками, намекает на убедительную теорию — эти манифестации могли быть актами поклонения, подношениями божеству потустороннего мира майя.

Ранее Фокус писал о жуткой находке: археологи нашли человеческое жертвоприношение в Мексике.