Втрачені обряди знову відкриті: в піраміді мая виявили докази ритуального обезголовлення (фото)

Розквіту це міське поселення досягло в період з 622 по 756 рік нашої ери. У цю епоху територія міста простягалася на 215 акрів, охоплюючи панораму, прикрашену королівськими резиденціями, відкритими площами та комплексом пірамідальних споруд.

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Дослідники Національного інституту антропології та історії (INAH) зробили важливе відкриття під час археологічних розкопок на руїнах мая в Moral Reforma. Тут лежить стародавнє місто, реліквія класичного періоду, розташоване в муніципалітеті Баланкан мексиканського штату Табаско. Його історія сягає приблизно 300 року нашої ери, коли воно виникло як ключовий торговельний вузол уздовж течії річки Сан-Педро-Мартир, пише HeritageDaily.

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Археологи досліджували Споруду 18, архітектурне диво, розташоване на південній периферії головного храмового комплексу. У цьому просторовому гобелені виявлено групу з 13 поховань, стратегічно розташованих недалеко до сходової клітки.

На наступному етапі дослідження ці останки детальніше вивчили. Ця процедура засвідчила відкриття надзвичайної інтриги: щонайменше пара розкопаних осіб мали явні сліди ритуального обезголовлення, дії, увічненої в межах пізньокласичного періоду, що охоплює часовий діапазон від 600 до 900 року нашої ери.

Особливо цікавою є анатомічна інформація, отримана з одного з цих черепів. Помітні розрізи спостерігаються в складному з'єднанні, що включає потиличну кістку (яка слугує основою черепа) і передній дует хребців у верхньому відділі хребетного стовпа.

Археологи досліджували Споруду 18, архітектурне диво, розташоване на південній периферії головного храмового комплексу Фото: INAH

Дослідники зазначили, що доказова база передбачає методичне використання гострого інструменту. Це підтверджує гармонійне анатомічне співвідношення, яке збереглося між шийними хребцями та нижньою щелепою. А проте завдання розмежування того, чи ця травма прискорила смерть, чи нанесена посмертно, залишається складним завданням.

Цікаво, що серед ексгумованих останків були черепи з явними ознаками косої деформації — форми черепних змін, яку пов'язують із соціально-культурним символізмом. Це явище вказувало на розподіл соціального статусу.

Усвідомлюючи ці важливі знахідки, дослідницький колектив попередньо запропонував незвичайну гіпотезу: послідовне розташування цих поховань, що відрізняються як глибиною, так і стилістичними ознаками, натякає на переконливу теорію — ці маніфестації могли бути актами поклоніння, підношеннями божеству потойбічного світу мая.

Раніше Фокус писав про моторошну знахідку: археологи знайшли людське жертвоприношення в Мексиці.