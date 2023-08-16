Моторошна знахідка: археологи знайшли людське жертвоприношення в Мексиці (фото)

Команда експертів з Мексики виявила стародавнє поховання, яке проливає світло на складний ритуал мая, пов'язаний з людськими жертвоприношеннями.

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Нещодавно археологи проводили розкопки в межах стародавнього міста мая, відомого як Ель-Тігре або Іцамканак. Це місто, назва якого перекладається як "місце ящірки-змії", своїм історичним корінням сягає мексиканського штату Камече, що прилягає до річки Канделарія, пише GreekReporter.

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Дієго Прієто Ернандес, керівник Національного інституту антропології та історії (INAH), розкрив деталі цього відкриття під час ранкової пресконференції в Мексиці, яку очолив президент Андрес Мануель Лопес Обрадор. Прієто Ернандес також представив застосування технології "Promeza" в контексті цих археологічних пам'яток — інструменту, призначеного для поглиблення сучасного розуміння через асиміляцію та обмін знаннями, отриманими з минулого.

Віднайдені останки скелета, як пояснив науковець, насправді були частиною поховального жертвоприношення. Ця дивовижна знахідка знаходилася на платформі 1E, розташованій на захід від розлогого комплексу, відомого як Структура 1 в археологічній зоні Ель-Тігре.

У цій церемоніальній композиції пара великих посудин займала чільне місце. Ці посудини, увінчані керамічними мисками, що використовувалися як кришки, приховували особливу знахідку, яка привернула увагу археологів. В одній із цих посудин лежали останки молодої людини.

Прикметно, що тіло поховане у зігнутому положенні разом із нефритовим перснем, який дуже добре зберігся. Присутність цього характерного персня, з його незвичайною привабливістю, ще більше посилювала значення знахідки.

Виходячи з характеристик цих посудин, експерти виявили ймовірний зв'язок з пізньокласичним періодом Фото: Photo Center INAH Campeche

Виходячи з характеристик цих посудин, експерти виявили ймовірний зв'язок з пізньокласичним періодом, що охоплює 600-800 роки нашої ери. Ця епоха збігається з розквітом Ель-Тігре, повідомляє INAH.

Прієто Ернандес висловив намір продовжити дослідження в контрольованих межах лабораторного середовища. Саме там розгорнуться ретельні мікророзкопки з метою виявлення точних фізичних характеристик останків.

Поза цими параметрами, пошук поширюється на виявлення будь-яких додаткових артефактів, таких як насіння або мініатюрні прикраси, які можуть бути пов'язані з цим значним відкриттям.

За словами директора INAH, ця знахідка скелета доповнює загалом 177 доіспанських людських поховань, виявлених у межах масштабного проєкту "Потяг Мая". Ці знахідки походять з двох різних джерел: перша з них є результатом археологічних рятувальних робіт під час прокладання залізничних колій, а друга — завдяки застосуванню технології "Promeza" у трьох зазначених регіонах.

До 14 серпня 2023 року ретельна охорона INAH забезпечила збереження 2 698 об'єктів, що загалом налічували 2 698 об'єктів. Серед цих збережених реліквій — 248 предметів меблів, 281 353 фрагменти кераміки та 55 природних елементів, які свідчать про існування людських спільнот, що процвітали на цій ділянці залізничного маршруту.

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