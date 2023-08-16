Жуткая находка: археологи нашли человеческое жертвоприношение в Мексике (фото)

Команда экспертов из Мексики обнаружила древнее захоронение, которое проливает свет на сложный ритуал майя, связанный с человеческими жертвоприношениями.

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Недавно археологи проводили раскопки в пределах древнего города Майя, известного как Эль-Тигре или Ицамканак. Этот город, название которого переводится как "место ящерицы-змеи", своими историческими корнями уходит в мексиканский штат Камече, прилегающий к реке Канделария, пишет GreekReporter.

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Диего Прието Эрнандес, руководитель Национального института антропологии и истории (INAH), раскрыл детали этого открытия во время утренней пресс-конференции в Мексике, которую возглавил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Прието Эрнандес также представил применение технологии "Promeza" в контексте этих археологических памятников — инструмента, предназначенного для углубления современного понимания через ассимиляцию и обмен знаниями, полученными из прошлого.

Найденные останки скелета, как объяснил ученый, на самом деле были частью погребального жертвоприношения. Эта удивительная находка находилась на платформе 1E, расположенной к западу от раскидистого комплекса, известного как Структура 1 в археологической зоне Эль-Тигре.

В этой церемониальной композиции пара больших сосудов занимала видное место. Эти сосуды, увенчанные керамическими мисками, использовавшимися в качестве крышек, скрывали особую находку, которая привлекла внимание археологов. В одном из этих сосудов лежали останки молодого человека.

Примечательно, что тело похоронено в согнутом положении вместе с нефритовым перстнем, который очень хорошо сохранился. Присутствие этого характерного перстня, с его необыкновенной привлекательностью, еще больше усиливало значение находки.

Исходя из характеристик этих сосудов, эксперты обнаружили вероятную связь с позднеклассическим периодом Фото: Photo Center INAH Campeche

Исходя из характеристик этих сосудов, эксперты обнаружили вероятную связь с позднеклассическим периодом, охватывающим 600-800 годы нашей эры. Эта эпоха совпадает с расцветом Эль-Тигре, сообщает INAH.

Прието Эрнандес выразил намерение продолжить исследования в контролируемых пределах лабораторной среды. Именно там развернутся тщательные микрораскопки с целью выявления точных физических характеристик останков.

Вне этих параметров, поиск распространяется на обнаружение любых дополнительных артефактов, таких как семена или миниатюрные украшения, которые могут быть связаны с этим значительным открытием.

По словам директора INAH, эта находка скелета дополняет в целом 177 доиспанских человеческих захоронений, обнаруженных в рамках масштабного проекта "Поезд Майя". Эти находки происходят из двух разных источников: первая из них является результатом археологических спасательных работ при прокладке железнодорожных путей, а вторая — благодаря применению технологии "Promeza" в трех указанных регионах.

До 14 августа 2023 года тщательная охрана INAH обеспечила сохранение 2 698 объектов, которые в целом насчитывали 2 698 объектов. Среди этих сохранившихся реликвий — 248 предметов мебели, 281 353 фрагмента керамики и 55 природных элементов, свидетельствующих о существовании человеческих сообществ, которые процветали на этом участке железнодорожного маршрута.

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