"Обученные" иммунные клетки легких могут удалять мусор, вызывающий воспаление: что известно

Согласно исследованию, иммунные клетки могут сбыть более эффективными в борьбе с воспалениями.

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Группа американских ученых выяснила, что иммунные клетки легких могут запоминать патогены и таким образом повышается их эффективность при удалении клеточного мусора, который собирается во время болезни. Это улучшает их борьбу с воспалениями. Результаты новой научной работы были опубликованы в издании Journal of Experimental Medicine, как сообщает New Atlas.

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Такой тип иммунных клеток в легких, как альвеолярные макрофаги, отвечает за удаление мусора из клеток и защищает легкие от патогенов. Регулируя иммунный ответ легких, эти клетки контролируют воспаление. В рамках нового исследования ученые изучили способность альвеолярных макрофагов "обучаться" реагировать на болезнь.

Чтобы проверить это ученые заразили мышей таким токсином как липополисахарид (ЛПС), который те вдыхали и это вызвало воспалительный процесс в легких. Эта это было сделано 2 раза.

Как показали результаты, альвеолярные макрофаги помогли уменьшить уровень воспаления в легких, которое было вызвано повторным введением токсина.

Через 72 часа после введения второй дозы было замечено, что "обученные" альвеолярные макрофаги производят гораздо больше противовоспалительных веществ. Также ученые выяснили, что иммунные клетки легких стали еще лучше удалять клеточный мусор, накопленный во время болезни.

После этого эксперимента, ученые заразили мышей бактерией Pseudomonas aeruginosa, которая вызывает появление воспаления легких у людей. В этом случае оказалось, что "обученные" иммунные клетки легких смягчают уровень воспалительного процесса.

По словам авторов исследования, альвеолярные макрофаги являются уникальными иммунными клетками. Они находятся в легких в течение жизни человека и даже после своей гибели могут восстанавливаться из выживших клеток, оставшихся после борьбы с болезнью.

Ученые считают, что новые иммунные клетки могут получать накопленную ранее информацию о патогенах. Поскольку клеточный мусор, который накапливается в легких, не является особенным только для одной болезни, "обученные" альвеолярные макрофаги могут снизить риск сильного повреждения легких, которое может быть вызвано разными болезнями, говорят ученые.

Поскольку такие клетки есть и в других органах, ученые считают, что можно выяснить, способны ли они также обучаться для борьбы с патогенами.

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