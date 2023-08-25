"Навчені" імунні клітини легень можуть видаляти сміття, що викликає запалення: що відомо

Згідно з дослідженням, імунні клітини можуть збути більш ефективними в боротьбі із запаленнями.

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Група американських учених з'ясувала, що імунні клітини легень можуть запам'ятовувати патогени, і в такий спосіб підвищується їхня ефективність при видаленні клітинного сміття, яке збирається під час хвороби. Це покращує їхню боротьбу із запаленнями. Результати нової наукової роботи були опубліковані у виданні Journal of Experimental Medicine, як повідомляє New Atlas.

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Такий тип імунних клітин у легенях, як альвеолярні макрофаги, відповідає за видалення сміття з клітин і захищає легені від патогенів. Регулюючи імунну відповідь легень, ці клітини контролюють запалення. У рамках нового дослідження вчені вивчили здатність альвеолярних макрофагів "навчатися" реагувати на хворобу.

Щоб перевірити це вчені заразили мишей таким токсином як ліпополісахарид (ЛПС), який ті вдихали і це спричинило запальний процес у легенях. Ця це було зроблено 2 рази.

Як показали результати, альвеолярні макрофаги допомогли зменшити рівень запалення в легенях, яке було спричинене повторним введенням токсину.

Через 72 години після введення другої дози було помічено, що "навчені" альвеолярні макрофаги виробляють набагато більше протизапальних речовин. Також учені з'ясували, що імунні клітини легень стали ще краще видаляти клітинне сміття, накопичене під час хвороби.

Після цього експерименту, вчені заразили мишей бактерією Pseudomonas aeruginosa, яка спричиняє появу запалення легенів у людей. У цьому випадку виявилося, що "навчені" імунні клітини легень пом'якшують рівень запального процесу.

За словами авторів дослідження, альвеолярні макрофаги є унікальними імунними клітинами. Вони перебувають у легенях протягом життя людини і навіть після своєї загибелі можуть відновлюватися з клітин, що вижили, які залишилися після боротьби з хворобою.

Учені вважають, що нові імунні клітини можуть отримувати накопичену раніше інформацію про патогени. Оскільки клітинне сміття, яке накопичується в легенях, не є особливим тільки для однієї хвороби, "навчені" альвеолярні макрофаги можуть знизити ризик сильного пошкодження легень, що може бути спричинене різними хворобами, кажуть учені.

Оскільки такі клітини є і в інших органах, вчені вважають, що можна з'ясувати, чи здатні вони також навчатися для боротьби з патогенами.

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