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Технологии и наука

Закончилась каннибализмом: ученые выяснили новые подробности пропавшей экспедиции 19 века

корабль, лед, экспедиция Франклина
Фото: Live Science | Ученые выяснили новые подробности пропавшей экспедиции 19 века

Ученые пытались обнаружить могилу руководителя известной арктической экспедиции сэра Джона Франклина.

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Исследователи канала National Geographic отправились на поиски могилы руководителя пропавшей в 1846 году экспедиции, в рамках которой ученые пытались впервые проплыть из Атлантического океана в Тихий через Северный Ледовитый океан. Члены этой экспедиции, которую стали называть экспедицией Франклина, погибли, но перед этим занимались каннибализмом, пишет Live Science.

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Сэр Джон Франклин отправился из Англии на одном из двух кораблей в составе новой экспедиции вместе 129 людьми в мае 1845 года. Цель его плавания состояла в том, чтобы впервые проплыть через Северо-Западный проход, то есть попасть из Атлантики в Тихий океан через Арктику.

Но в сентябре 1846 года, согласно записке, обнаруженной в 1859 году, два корабля Terror и Erebus застряли во льдах. Поиски выживших людей были безуспешными. Только 9 лет назад в проливе Виктория, в северо-западной части Канады, был обнаружен корабль Terror, а в 2016 году – корабль Erebus у берегов острова Кинг-Уильям.

Как показало исследование, из 129 человек смогли выжить только 105, но в конце концов все они также погибли. Согласно записке, обнаруженной еще в 1859 году на острове Кинг-Уильям, некоторые члены экипажа смогли прожить до 1848 года.

корабли, экспедиция Франклина Fullscreen
Экспедиционные корабли Erebus и Terror
Фото: Wikipedia

Ученые считают, что члены экспедиции умерли от голода, цинги и отравления свинцом в результате употребления в пищу некачественных консервированных продуктов. Также смерть могла настать в результате туберкулеза и сердечно-сосудистых заболеваний, предполагают другие теории.

Ученые считают, что выжившие члены экспедиции могли прибегнуть к каннибализму, чтобы выжить. На это указывают обнаруженные человеческие останки. Эксперты предполагают, что люди даже высасывали костный мозг из костей своих мертвых, чтобы получить питательные вещества.

Считается, что на острове Кинг-Уильям находится могила руководителя пропавшей экспедиции сэра Джона Франклина. В записке, найденной здесь было указано, что он умер летом 1847 года. На острове ученые нашли много разных артефактов, которые говорили о присутствии здесь людей из экспедиции. Но через неделю тщательных поисков могилу Франклина найти не удалось.

Ученые считают, что в могиле руководителя экспедиции находятся документы, которые могли бы рассказать больше о том, что же произошло на самом деле. Поэтому ученые продолжат свои поиски в будущем.

Как уже писал Фокус, швейцарские ученые обнаружили масштабные древнеримские сооружения, которым примерно 2000 лет. Этот участок находится в местности Абнетвальд, где предыдущие раскопки обнаружили остатки жилья и захоронений, происходящих из эпох бронзового и железного веков.

Также Фокус писал о том, что в пирамиде майя обнаружили доказательства ритуального обезглавливания. Расцвета это городское поселение достигло в период с 622 по 756 год нашей эры.