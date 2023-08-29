Три космических аппарата NASA объединили, чтобы раскрыть секреты спутника Юпитера: что известно

Ученые решили объединить усилия космических телескопов Уэбб и Хаббл, чтобы они помогли аппарату "Юнона" лучше изучить особенности самого вулканического мира Солнечной системы.

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Спутник Юпитера Ио, который является самым вулканическим миром нашей звездной системы, представляет особый интерес для ученых. Поэтому для того, чтобы выяснить больше информации об этом удивительном спутнике и о том, как он взаимодействует с Юпитером, ученые решили в помощь аппарату "Юнона" предоставить два космических телескопа, пишет Space.

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Два космических телескопа будут наблюдать за спутником Юпитера Ио, а затем эти данные использует космический аппарат "Юнона", который занимается уже 7 лет изучением Юпитера и его главных спутников. Новые данные космических телескопов помогут аппарату NASA лучше понять, как Ио способствует образованию плазмы вокруг Юпитера.

По словам ученых, в ближайшем будущем "Юнона" совершит несколько близких пролетов мимо Ио и объединение наблюдений этого аппарата с данными космических телескопов Уэбб и Хаббл имеют решающее значение для раскрытия некоторых секретов самого вулканического спутника Солнечной системы, а также его взаимодействий с Юпитером.

Ученые хотят получить больше информации о том, как происходят извержения вулканов на Ио, а также как выбросы со спутника распространяются через магнитосферу Юпитера и вызывают сильные полярные сияния.

Ио Фото: NASA

Ио покрыт сотнями действующих вулканов, из которых лава выбрасывается на десятки километров вверх. Сам же вулканизм на Ио происходит из-за гравитационного влияния Юпитера и других главных спутников планеты. Потоки частиц, вылетающие с поверхности Ио стали причиной образования вокруг Юпитера плазменного облака. Но ученые считают, что не все частицы выходят прямо из вулканов, некоторые из них попадают в магнитосферу Юпитера из-за сублимации инея из диоксида серы на поверхности Ио.

Облако заряженных частиц, окружающее Юпитер называется плазменным тором Ио. Когда электроны сталкиваются с ионами в это торе, то появляется ультрафиолетовое излучение, которое могут обнаружить космические телескопы. Но ученые до сих пор не понимают насколько сильно образование этого тора связан ос вулканизмом на Ио. Также ученые точно не знают, как выбросы с Ио влияют на другие главные спутники Юпитера.

Ио. Яркие пятна - это действующие вулканы Фото: NASA

Поэтому было принято решение начать масштабное исследование, где будут задействованы и "Юнона" и два космических телескопа. Ведь общие данные помогут получить намного больше информации.

С 2016 года аппарат NASA совершил несколько облетов Юпитера и его главных спутников. Последний раз "Юнона" пролетела мимо Ио в конце июля этого года на расстоянии в 22 тысячи км от его поверхности. Следующий близкий пролет состоится 30 декабря, а еще один — 1 2024 года.

Но 20 сентября этого года аппарат NASA пролетит немного дальше от Ио и тем не менее во время этого события за спутником Юпитера также будут наблюдать телескопы Уэбб и Хаббл.

Будущие миссии к Юпитеру будут нацелены на изучение как самой планеты, так и других спутников газового гиганта, в частности Европы и Ганимеда, но не Ио. Поэтому ученые возлагают большие надежды на новый проект.

Фокус уже писал о том, что наблюдение за спутником Юпитера Ганимедом позволило обнаружить здесь известный земной дезинфектор.

Напоминаем, что ученые объяснили, почему вопреки расширению Вселенной наша галактика идет на сближение с галактикой Андромеды. Два эти объекта столкнутся и образуют более массивную галактику, как уже писал Фокус.