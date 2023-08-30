Тайна Бермудского треугольника плавает в воде и дурно пахнет: что выяснили ученые

Исследователи говорят, что причиной плохой репутации региона может быть абсолютно природное явление.

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Многие годы утверждается, что корабли и самолеты, которые попадают в пресловутый Бермудский треугольник, терпят крушения чаще, чем в любом другом месте, пишет IFLScience.

Место между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико, которое называют Бермудский треугольник, также известен тем, что там проходит Саргассово море. Это регион антициклонического круговорота вод в Атлантическом океане, который по мнению некоторых экспертов, объясняет исчезновение кораблей. Но не только опасные течения могут быть виноваты в дурной славе Бермудского треугольника, причин может быть две и с каждой из них столкнулся Христофор Колумб и команда Санта-Марии.

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Еще в 1492 году корабль известного мореплавателя застрял в Саргассовом море из-за отсутствия ветра, чем и славится данный регион. В течение трех дней, пока экспедиция дрейфовала в Саргассово море, она столкнулась с саргассумом, также известным как "морской виноград" – род морских бурых водорослей. Эти толстые коричные водоросли образуют в Саргассовом море целые острова, который гниют под палящим солнцем. Когда эти водоросли гниют, они издают яичный запах и выделяют опасные для человека газы.

"Значительное воздействие (50-400 частей на миллион) может вызвать у человека затруднение дыхания, возбуждение, спутанность сознания, тошноту и рвоту. Также повышается кровяное давление и возможна потеря сознания. При более высоких концентрациях сероводорода, вырабатываемого гниющими морскими водорослями, наступает инфаркт миокарда, потеря сознания, судороги, ацидоз и смерть", — говорится в недавнем исследовании, опубликованного в научном журнале National Library of Medicine.

Команда "Санта-Марии" при виде такого количество водорослей испугалась, что корабль может сесть на мель или навеки увязнуть в саргассуме. Морякам удалось обойти опасный регион, но регион стал легендарным среди мореплавателей, которых пугали острова из водорослей и полное отсутствие ветра. После даже Жюль Верн описал это место в своем романе "Двадцать тысяч лье под водой".

Предполагается, что частично дурная слава Бермудского треугольника была связана со страхом моряков перед отсутствием ветра и гигантскими скоплениями морских водорослей. Все это могло стать причиной затопления тех первых и более примитивных кораблей, но на судьбу современных суден все эти факторы не повлияли бы.

Согласно официальной статистике, кораблекрушений и авиакатастроф в Бермудском треугольнике случается не больше, чем в других регионах океанов или морей.

Более того, исследование, проведенное по заказу Всемирного фонда дикой природы, даже не включило Бермудский треугольник в ТОП-10.

Уверенность людей в том, что в данном регионе происходит большое количество катастроф, скорее всего, связана с материалами в СМИ и любителями теорий заговора. Они пытаются заострить внимание на любых происшествиях в этом регионе, пусть даже и не частых.

Напомним, ник Хатчингс, специалист по поиску полезных ископаемых, уверен, что загадка Бермудского треугольника решается с помощью камней. Однако его теория может быть более безумной, чем некоторые другие догадки.