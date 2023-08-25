Тайна Бермудского треугольника раскрыта: эксперт объяснил, почему исчезают корабли (фото)

Ник Хатчингс, специалист по поиску полезных ископаемых, уверен, что загадка решается с помощью камней. Однако его теория может быть более безумной, чем некоторые другие догадки.

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Эта загадка долгие годы не давала покоя ученым, но один из исследователей считает, что, возможно, он наконец-то узнал, что стоит за исчезновениями в Бермудском треугольнике. Об этом пишет The Mirror.

Бермудский треугольник — это район северной части Атлантического океана вблизи Бермудских островов, где за последние годы исчезло несколько кораблей. Одни утверждают, что там скрыт водоворот, другие предполагают, что в исчезновении морского транспорта могут быть виноваты инопланетяне. Однако один из экспертов утверждает, что загадку могут объяснить камни.

Выступая в документальном фильме канала Channel 5 "Секреты Бермудского треугольника", Ник Хатчингс, специалист по поиску полезных ископаемых, пояснил, что Бермуды — это, по сути, морская гора — подводный вулкан.

"30 млн лет назад он возвышался над уровнем моря. Сейчас он размыт, и перед нами осталась вершина вулкана. У нас есть несколько образцов керна, в которых содержится магнетит. Это самый магнитный природный материал на Земле", — заявил специалист.

Специалист по поиску полезных ископаемых, пояснил, что Бермуды — это, по сути, морская гора — подводный вулкан Фото: Скриншот

В программе Хатчингс провел эксперимент с использованием некоторых образцов породы и компаса. Когда камень положили на ровную поверхность и стали перемещать по нему прибор, стрелка сошла с ума. Это объясняется тем, что в породе содержится магнетит.

"Можно только представить себе древних мореплавателей, проплывающих мимо Бермудских островов. Это было бы весьма обескураживающе", — добавил эксперт.

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