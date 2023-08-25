Таємницю Бермудського трикутника розкрито: експерт пояснив, чому зникають кораблі (фото)

Нік Гатчінгс, фахівець із пошуку корисних копалин, упевнений, що загадка вирішується за допомогою каменів. Однак його теорія може бути більш божевільною, ніж деякі інші здогадки.

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Ця загадка довгі роки не давала спокою вченим, але один із дослідників вважає, що, можливо, він нарешті дізнався, що стоїть за зникненнями в Бермудському трикутнику. Про це пише The Mirror.

Бермудський трикутник — це район північної частини Атлантичного океану поблизу Бермудських островів, де за останні роки зникло кілька кораблів. Одні стверджують, що там прихований вир, інші припускають, що у зникненні морського транспорту можуть бути винні інопланетяни. Однак один з експертів стверджує, що загадку можуть пояснити камені.

Виступаючи в документальному фільмі каналу Channel 5 "Секрети Бермудського трикутника", Нік Гатчінгс, фахівець із пошуку корисних копалин, пояснив, що Бермуди — це, по суті, морська гора — підводний вулкан.

"30 млн років тому він височів над рівнем моря. Зараз він розмитий, і перед нами залишилася вершина вулкана. У нас є кілька зразків керна, в яких міститься магнетит. Це наймагнітніший природний матеріал на Землі", — заявив фахівець.

Фахівець із пошуку корисних копалин, пояснив, що Бермуди — це, по суті, морська гора — підводний вулкан Фото: Скриншот

У програмі Гатчінгс провів експеримент з використанням деяких зразків породи й компаса. Коли камінь поклали на рівну поверхню і стали переміщати по ньому прилад, стрілка збожеволіла. Це пояснюється тим, що в породі міститься магнетит.

"Можна тільки уявити собі стародавніх мореплавців, які пропливають повз Бермудські острови. Це було б вельми бентежить", — додав експерт.

Раніше Фокус повідомляв, що зниклий мільйонер "вирішив жити" з племенем канібалів. Ютубер Mr Ballen розповів про те, як Майкл Рокфеллер був помічений у джунглях Нової Гвінеї через довгий час після того, як його вважали загиблим. У мережі гуляло безліч теорій і здогадок, проте нова версія вразила людей.

Також стало відомо, що в Британії люди продовжують жити в "місті-примарі". Споруди, розташовані в містечку, були "віддані природі" і залишені гнити протягом останніх півтора десятиліття. Ті деякі люди, які живуть у цьому районі, мають твердий намір довести плани перерваного будівництва до кінця.