Большое взвешивание. В Лондонском зоопарке рассказали, как им удается заманить тигра на весы (видео)

Ежегодно смотрители взвешивают своих питомцев, но далеко не все из них с готовностью встают на весы, а потому приходится выдумывать все новые уловки.

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Ежегодное взвешивание действительно является большим событием для Лондонского зоопарка ZSL, и в 2023 этой увлекательной традиции исполняется 100 лет, пишет IFLScience.

Сотрудники зоопарка отмечают, что это действо является столь удивительным по целому ряду причин. Во-первых, в Лондонском зоопарке обитает около 14 000 животных, а потому взвесить их всех — не самая простая задачка, на решение которой потребуется несколько дней. Во-вторых, далеко не все питомцы желают становиться на весы, а потому смотрителям приходится придумывать уловки, которые бы позволили им взвесить животных.

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Ежегодно в этот особенный день большого взвешивания смотрители Лондонского зоопарка вооружаются гигантскими линейками, рулетками и весами, а затем последовательно взвешивают и измеряют каждую птицу, рептилию, рыбу или беспозвоночное, которые обитают в стенах зоопарка.

Смотрители отмечают, что основным "помощником" в большом взвешивании являются закуски. Фактически сотрудникам зоопарка необходимо найти подход к каждому отдельному животному, так как методы, сработавшие на горилле, едва ли сработают и на тигре. Например, для привлечения беличьих обезьян используют орехи и попкорн, пингвинам нравится килька, а тигры в восторге от порошка карри.

Сотрудники зоопарка отмечают, что ежегодное большое взвешивание позволяет не только обновить записи, но и внести свою лепту в Систему управления зоологической информацией (ZIMS) — база данных, которую используют зоопарки по всему миру. Именно она помогает работникам зверинцев сравнивать важную информацию о тысячах животных, находящихся под угрозой исчезновения. Кроме того, эта информация позволяет эффективнее отслеживать здоровье животных и предоставляет данные позволяющие оценить жизнеспособность диких популяций.

По словам руководителя зоологического отдела Анджелы Райан, эти данные позволяют гарантировать, что каждое животное, обитающее в зоопарке, хорошо питается и растет с необходимой скоростью, что является ключевым показателем здоровья и благополучия.

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