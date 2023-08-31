Велике зважування. У Лондонському зоопарку розповіли, як їм вдається заманити тигра на ваги (відео)

Щорічно доглядачі зважують своїх улюбленців, але далеко не всі з них охоче стають на ваги, а тому доводиться вигадувати дедалі нові хитрощі.

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Щорічне зважування справді є великою подією для Лондонського зоопарку ZSL, і у 2023 році цій захопливій традиції виповнюється 100 років, пише IFLScience.

Співробітники зоопарку зазначають, що це дійство є настільки дивовижним з цілої низки причин. По-перше, в Лондонському зоопарку мешкає близько 14 000 тварин, а тому зважити їх усіх — не найпростіше завдання, на вирішення якого знадобиться кілька днів. По-друге, далеко не всі вихованці бажають ставати на ваги, а тому доглядачам доводиться вигадувати хитрощі, які б дали змогу їм зважити тварин.

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Щорічно в цей особливий день великого зважування доглядачі Лондонського зоопарку озброюються гігантськими лінійками, рулетками та терезами, а потім послідовно зважують і вимірюють кожного птаха, рептилію, рибу або безхребетних, які мешкають у стінах зоопарку.

Доглядачі зазначають, що основним "помічником" у великому зважуванні є закуски. Фактично співробітникам зоопарку необхідно знайти підхід до кожної окремої тварини, тому що методи, які спрацювали на горилі, навряд чи спрацюють і на тигрі. Наприклад, для приваблення білячих мавп використовують горіхи й попкорн, пінгвінам подобається кілька, а тигри в захваті від порошку карі.

Співробітники зоопарку зазначають, що щорічне велике зважування дає змогу не лише оновити записи, а й внести свою лепту в Систему управління зоологічною інформацією (ZIMS) — базу даних, яку використовують зоопарки по всьому світу. Саме вона допомагає працівникам звіринців порівнювати важливу інформацію про тисячі тварин, що перебувають під загрозою зникнення. Крім того, ця інформація дає змогу ефективніше відстежувати здоров'я тварин і надає дані, що дають змогу оцінити життєздатність диких популяцій.

За словами керівника зоологічного відділу Анджели Раян, ці дані дають змогу гарантувати, що кожна тварина, яка мешкає в зоопарку, добре харчується та зростає з необхідною швидкістю, що є ключовим показником здоров'я та добробут.

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