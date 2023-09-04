Черный комочек в бананах – это не семена: ученые объяснили, можно ли его есть

Исследователи решили поставить точку в спорах о происхождении той части банана, которую люди обычно выбрасывают.

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С точки зрения ботаники бананы – это ягоды, и в них есть нечто, что сбивает с толку. Маленький черный комок, который можно увидеть при очистке ягоды от кожуры, по словам ученых, эта неприятная часть банана не имеет никакого отношения к семенам, пишет IFLScience.

По словам экспертов, семена банана также находятся в самой мякоти ягоды, которую мы так все любим. Можно было бы сказать, что любят приматы в целом, но это распространенное заблуждение о диких обезьянах, которые якобы питаются бананами.

"Съедобный банан – это культивируемый одомашненный фрукт. Дикие обезьяны вообще никогда не сталкиваются с бананами в природе, если только не живут рядом с человеческим жильем, где высажены бананы", — говорит профессор Кэтрин Милтон из Калифорнийского университета в Беркли, специализирующаяся на приматах.

И так, если разрезать банан вдоль посередине, вы обнаружите длинную линию семян в центре. Но дело в том, что большинство бананов, которые продаются в магазинах по всему миру, относится к сорту Кавендиш, где нет семян.

По словам ученых, черный и неприятный комочек в банане не связан с семенами растения, а является остатком цветка, из которого и выросла гигантская банановая ягода.

Ученые также напоминают, что бананы растут на деревьях гроздьями. Их короткий конец с черным комочком – это "верхушка" плода, а стебель – "низ". Часть людей очищает бананы, отламывая плодоножку, а неприятный комочек остается в самом конце годы.

Если же вы зачастую используете так называемый "обезьяний метод", тогда вы начинаете очищать ягоду сверху, как раз там, где находятся комочки. Возможно, бананы не являются частью изначального рациона обезьян, но видеоролики показывают, как животные интуитивно осваивают процесс. Они нижними лапами удерживают банан, а верхними конечностями отрывают верхушку.

Так выглядит цветок банана Фото: suradech sribuanoy

По словам ученых, этот черный комочек полностью съедобен и не вызовет никаких последствий, если его ненароком съесть. Эту часть банана обычно выбрасывают из-за жесткой текстуры и горького вкуса. Как бы там ни было, но когда-то эта "ложка дегтя" была прекрасным цветком, напоминают эксперты.

Напомним, ученые назвали лучший фрукт, который сделает ваш живот плоским. Согласно научным исследованиям, банан обладает низким содержанием калорий и высоким содержанием калия, он регулирует баланс жидкости в организме и борется с метеоризмом.