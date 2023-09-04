Чорна грудочка в бананах — це не насіння: учені пояснили, чи можна її їсти

Дослідники вирішили поставити крапку в суперечках про походження тієї частини банана, яку люди зазвичай викидають.

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З точки зору ботаніки банани — це ягоди, і в них є щось, що збиває з пантелику. Маленький чорний клубок, який можна побачити під час очищення ягоди від шкірки, за словами вчених, ця неприємна частина банана не має жодного стосунку до насіння, пише IFLScience.

За словами експертів, насіння банана також міститься в самій м'якоті ягоди, яку ми так всі любимо. Можна було б сказати, що люблять примати загалом, але це поширена помилка про диких мавп, які нібито харчуються бананами.

"Їстівний банан — це культивований одомашнений фрукт. Дикі мавпи взагалі ніколи не стикаються з бананами в природі, якщо тільки не живуть поруч із людським житлом, де висаджено банани", — каже професорка Кетрін Мілтон із Каліфорнійського університету в Берклі, що спеціалізується на приматах.

І так, якщо розрізати банан уздовж посередині, ви виявите довгу лінію насіння в центрі. Але річ у тім, що більшість бананів, які продаються в магазинах по всьому світу, належать до сорту Кавендіш, де немає насіння.

За словами вчених, чорна і неприємна грудочка в банані не пов'язана з насінням рослини, а є залишком квітки, з якої й виросла гігантська бананова ягода.

Учені також нагадують, що банани ростуть на деревах гронами. Їхній короткий кінець із чорною грудочкою — це "верхівка" плоду, а стебло — "низ". Частина людей очищає банани, відламуючи плодоніжку, а неприємна грудочка залишається в самому кінці руки.

Якщо ж ви часто використовуєте так званий "мавпячий метод", тоді ви починаєте очищати ягоду зверху, якраз там, де знаходяться грудочки. Можливо, банани не є частиною початкового раціону мавп, але відеоролики показують, як тварини інтуїтивно освоюють процес. Вони нижніми лапами утримують банан, а верхніми кінцівками відривають верхівку.

Так виглядає квітка банана Фото: цветок банана

За словами вчених, ця чорна грудочка повністю їстівна і не викличе жодних наслідків, якщо її ненароком з'їсти. Цю частину банана зазвичай викидають через жорстку текстуру і гіркий смак. Як би там не було, але колись ця "ложка дьогтю" була чудовою квіткою, нагадують експерти.

Нагадаємо, вчені назвали найкращий фрукт, який зробить ваш живіт плоским. Згідно з науковими дослідженнями, банан має низький вміст калорій і високий вміст калію, він регулює баланс рідини в організмі і бореться з метеоризмом.