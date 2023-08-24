Вчені назвали найкращий фрукт, який зробить ваш живіт плоским

Згідно з науковими дослідженнями, банан має низький вміст калорій і високий вміст калію, він регулює баланс рідини в організмі та бореться з метеоризмом.

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Банан — це не просто смачний і ситний фрукт, він також має низку переваг для вашого здоров'я. Насправді, не всі знають, що вживання банана в другій половині дня (або навіть у середині дня) допомагає боротися зі здуттям живота і затримкою рідини. Про це говорять дієтологи та низка досліджень, які спростовують поширену думку, що від бананів товстішають. Андреа Васкес Ремуіньян, фармацевт і дієтолог, підтверджує, що банани є чудовим варіантом для перекусу, окрім іншого, тому що допомагають не тільки насититися, а й позбутися дискомфорту в животі, спричиненого надмірним газоутворенням. "Банан хороший тим, що, попри свою репутацію висококалорійного фрукта, це зовсім не так", — пояснює експерт. Про це пише Vogue Italia.

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Як і коли їсти банани?

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"Зазвичай я рекомендую їсти банани в середині ранку або протягом дня, тому що вони дуже насичують і допомагають нам дочекатися наступного прийому їжі, не відчуваючи сильного голоду. Ще один хороший варіант — сніданок", — каже Васкес Ремуіньян, який пропонує приготувати на сніданок холодне бананове смузі.

Багате джерело калію

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Банан — це фрукт із високим вмістом клітковини, яка чудово насичує і неймовірно корисна для перистальтики кишківника. Банани також є джерелом калію. І це принциповий аспект, оскільки, як підтверджують фахівці центру Germaine Goya Madrid, "калій — найважливіший елемент раціону". Цей мінерал, який разом із натрієм регулює кислотно-лужний і водно-сольовий баланс, функції нервових і м'язових клітин, нормалізує серцебиття, підтримує баланс рідини в організмі. Він здатен збільшувати вироблення сечі і, отже, знижувати рівень натрію, запобігає здуттю живота. Звідси рекомендація збільшити споживання багатих калієм бананів, особливо якщо ви маєте набряки, спричинені затримкою води, оскільки вони допомагають контролювати баланс рідини в організмі.

Банан заважає схуднути чи ні?

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Хоча ми виросли з думкою, що банани не рекомендуються для дієт для схуднення, і що вони навіть входять до числа продуктів, що викликають запалення через природний вміст цукру, багато публікацій, навпаки, підтверджують високий вміст у них калію і магнію, що допомагає поліпшити здоров'я травних бактерій і, отже, зменшити запалення в організмі.

Експерти Гарвардського університету наводять деякі історичні дані: захист харчової цінності цього фрукта 1917 року в Журналі Американської медичної асоціації, а також той факт, що на початку 20 століття банан був оголошений першим суперпродуктом. Також учені уточнюють, що немає наукових доказів того, що банан може сприяти збільшенню ваги, найімовірніше, навпаки. Дослідження, проведені протягом 24 років на тисячах чоловіків та жінок, підтверджують, що банан навіть пов'язаний із втратою ваги, нарівні з іншими фруктами, такими як яблука або груші.

Нагадаємо, скільки фруктів і ягід можна їсти на день без шкоди для фігури.

Раніше Фокус писав про те, що ці 10 продуктів, багатих на естроген, мають бути в раціоні кожної жінки.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.