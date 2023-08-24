Ученые назвали лучший фрукт, который сделает ваш живот плоским

Согласно научным исследованиям, банан обладает низким содержанием калорий и высоким содержанием калия, он регулирует баланс жидкости в организме и борется с метеоризмом.

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Банан — это не просто вкусный и сытный фрукт, он также обладает массой преимуществ для вашего здоровья. На самом деле, не все знают, что употребление банана во второй половине дня (или даже в середине дня) помогает бороться с вздутием живота и задержкой жидкости. Об этом говорят диетологи и ряд исследований, опровергающих распространенное мнение, что от бананов толстеют. Андреа Васкес Ремуиньян, фармацевт и диетолог подтверждает, что бананы являются отличным вариантом для перекуса, помимо прочего, потому, что помогают не только насытиться, но и избавиться от дискомфорта в животе, вызванного чрезмерным газообразованием. "Банан хорош тем, что, несмотря на свою репутацию высококалорийного фрукта, это совсем не так", — объясняет эксперт. Об этом пишет Vogue Italia.

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Как и когда есть бананы?

Фото: Pixabay

"Обычно я рекомендую есть бананы в середине утра или в середине дня, потому что они очень насыщают и помогают нам дождаться следующего приема пищи, не испытывая сильного голода. Еще один хороший вариант – завтрак", — говорит Васкес Ремуиньян, который предлагает приготовить на завтрак холодный банановый смузи.

Богатый источник калия

Фото: Freepik

Банан — это фрукт с высоким содержанием клетчатки, которая прекрасно насыщает и невероятно полезна для перистальтики кишечника. Бананы также являются источником калия. И это принципиальный аспект, поскольку, как подтверждают специалисты центра Germaine Goya Madrid, "калий — важнейший элемент рациона". Этот минерал, который вместе с натрием регулирует кислотно-щелочной и водно-солевой баланс, функции нервных и мышечных клеток, нормализуя сердцебиение, поддерживает баланс жидкости в организме.

Он способен увеличивать выработку мочи и, следовательно, снижать уровень натрия, предотвращает вздутие живота. Отсюда рекомендация увеличить потребление богатых калием бананов, особенно если у вас есть отеки, вызванные задержкой воды, поскольку они помогают контролировать баланс жидкости в организме.

Банан мешает похудеть или нет?

Фото: Freepik

Хотя мы выросли с мыслью, что бананы не рекомендуются для диет для похудения и что они даже входят в число продуктов, вызывающих воспаления из-за естественного содержания сахара, многие публикации, наоборот, подтверждают высокое содержание в них калия и магния, что помогает улучшить здоровье пищеварительных бактерий и, следовательно, уменьшить воспаление в организме.

Эксперты Гарвардского университета приводят некоторые исторические данные: защиту пищевой ценности этого фрукта в 1917 году в Журнале Американской медицинской ассоциации, а также тот факт, что в начале 20 века банан был объявлен первым суперпродуктом. Также ученые уточняют, что нет научных доказательств того, что банан может способствовать увеличению веса, скорее наоборот. Исследования, проводимые в течение 24 лет на тысячах мужчин и женщин, подтверждают, что банан даже связан с потерей веса, наравне с другими фруктами, такими как яблоки или груши.

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