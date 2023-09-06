"Затопленное наследие": проект оцифровки фото из археологических экспедиций долины Днестра

Инициатива предусматривает оцифровку старых фотопленок из археологических экспедиций, проведенных в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

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Команда ученых из Института украиноведения им. И. Крипякевича начинает проект под названием "Затопленное наследие". Он направлен на оцифровку архива утраченных археологических сокровищ из долины Днестра. Детали опубликовало "Суспільне".

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Возглавляет процесс оцифровки Наталья Булык, заведующая отделом археологии, которая планирует создать вебсайт. На нем разместят фотографии, сделанные во время археологических экспедиций.

"Мы хотим оцифровать все фото и видеопленки, которые сохранились из археологических экспедиций. Их проводил наш институт от 1950-х годов и до 1980-х годов, когда эти территории были затоплены во время строительства Днестровской ГЭС. Фотопленки из этих археологических исследований на сегодня являются единственным источником, к которому обращаются, наряду с отчетами, множество исследователей", — объясняет Наталья Булык.

Проект направлен на оцифровку архива утраченных археологических сокровищ из долины Днестра Фото: Ольга Іващук, Суспільне

По словам Натальи Булык, в рамках проекта планируется оцифровать около сотни старых пленок. После этого ученые подробно описывают каждое изображение, объясняет младшая научная сотрудница Мария Войтович.

Исследовательница отмечает, что на фотографиях 1960-х годов изображены аутентичные сельские сооружения, которые сегодня уже не существуют.

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"Например, показана какая-то хозяйственная постройка, еще покрытая соломенной крышей. Соответственно, сейчас такой жилой застройки уже не сохранилось. Только можем видеть в открытых этнографических музеях", — рассказывает Мария Войтович.

В Институте украиноведения также хранятся находки археологов из затопленных сел в долине Днестра. Научная сотрудница Яна Яковишина проливает свет на артефакты, привезенные из бывшего села Молодово Черновицкой области.

"Это так называемые жезлы вождя. Их назначение на самом деле неизвестно, потому что утилитарного как такового придумать для них не могут. Поэтому у исследователя была идея, что это, возможно, какие-то символы власти позднепалеолитические. Они сделаны из рога оленя", — объясняет Яна Яковишина, научный сотрудник отдела археологии.

В Институте украиноведения также хранятся находки археологов из затопленных сел в долине Днестра Фото: Ольга Іващук, Суспільне

В конце октября ученые планируют открыть специальный сайт "Затопленное наследие", на котором представят оцифрованные изображения.

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