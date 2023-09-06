"Затоплена спадщина": проєкт оцифрування фото з археологічних експедицій долини Дністра

Ініціатива передбачає оцифрування старих фотоплівок з археологічних експедицій, проведених у Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

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Команда науковців з Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича розпочинає проєкт під назвою "Затоплена спадщина". Він спрямований на оцифрування архіву втрачених археологічних скарбів з долини Дністра. Деталі опублікувало "Суспільне".

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Очолює процес оцифрування Наталія Булик, завідувачка відділу археології, яка планує створити вебсайт. На ньому розмістять фотографії, зроблені під час археологічних експедицій.

"Ми хочемо оцифрувати всі фото і відеоплівки, які збереглися з археологічних експедицій. Їх проводив наш інститут від 1950-х років і до 1980-х років, коли ці території були затоплені під час будівництва Дністерської ГЕС. Фотоплівки з цих археологічних досліджень на сьогодні є єдиним джерелом, до якого звертаються, поряд зі звітами, безліч дослідників", — пояснює Наталія Булик.

Проєкт спрямований на оцифрування архіву втрачених археологічних скарбів з долини Дністра Фото: Ольга Іващук, Суспільне

За словами Наталії Булик, у межах проєкту планується оцифрувати близько сотні старих плівок. Після цього науковці детально описують кожне зображення, пояснює молодша наукова співробітниця Марія Войтович.

Дослідниця зазначає, що на фотографіях 1960-х років зображені автентичні сільські споруди, які сьогодні вже не існують.

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"Наприклад, показана якась господарська будівля, ще покрита солом’яним дахом. Відповідно, зараз такої житлової забудови вже не збереглося. Тільки можемо бачити у відкритих етнографічних музеях", — розповідає Марія Войтович.

В Інституті українознавства також зберігаються знахідки археологів із затоплених сіл у долині Дністра. Наукова співробітниця Яна Яковишина проливає світло на артефакти, привезені з колишнього села Молодове Чернівецької області.

"Це так звані жезли вождя. Їхнє призначення насправді невідоме, тому що утилітарного як такого придумати для них не можуть. Тому у дослідника була ідея, що це, можливо, якісь символи влади пізньопалеолітичні. Вони зроблені з рогу оленя", — пояснює Яна Яковишина, наукова співробітниця відділу археології.

В Інституті українознавства також зберігаються знахідки археологів із затоплених сіл у долині Дністра Фото: Ольга Іващук, Суспільне

Наприкінці жовтня науковці планують відкрити спеціальний сайт "Затоплена спадщина", на якому представлять оцифровані зображення.

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