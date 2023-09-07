Приближается конец. Бамбук вот-вот зацветет впервые за 120 лет — это может стать катастрофой

Эта разновидность растения цветет лишь раз чуть больше чем в столетие, а вскоре после этого умирает — ученые ожидают, что это произойдет очень скоро.

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Разновидность бамбука, также известная как хенон (Phyllostachys nigra var. Henonis), является весьма уникальной, так как его цвет можно увидеть лишь раз в 120 лет. Ученые предупреждают, что это должно произойти в ближайшее время, пишет IFLScience.

Из-за того, что цвет растения можно увидеть лишь раз более чем в 100 лет, у ботаников не так много шансов изучить, как бамбуку удается восстановиться. Последнее крупное событие цветения произошло в 1908 году, однако некоторое цветение бамбука также было замечено в 1903 и 1912 годах. Исследователи ожидают, что следующее масштабное цветение бамбука произойдет в 2028 году.

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В исследовании 2020 года ученые из Университета Хиросимы пытались изучить растение и разгадать тайну того, как ему удается восстанавливаться. Результаты оказались весьма волнительными — исследователи обнаружили, что следующее масштабное цветение может стать катастрофой для производства бамбука и окружающей среды.

По словам первого автора исследования Тосихиро Ямады, они с командой обнаружили, что бамбук не дал жизнеспособных семян, которые могли бы со временем прорости. Фактически это привело к тому, что производство побегов было остановлено после цветения. Более того, ученые также не наблюдали признаков регенерации этого бамбука после цветения в течение трех последующих лет. Наблюдения команды также не выявили бесполого размножения растения.

Исследователи отмечают, что все стебли на участке исследования погибли. Теперь ученые опасаются, что в 2028 году, когда должно наступить массовое цветение этого вида бамбука, произойдет нечто похожее. В результате он может полностью исчезнуть с лица земли, так как его весьма трудно восстановить после цветения.

Команда предполагает, что регенерация растения, вероятно, будет весьма медленной и может продлиться несколько лет. Предполагается, что в этот период бамбук невозможно будет собрать, а значит это возымеет также и экономический эффект. Кроме того, ученые полагают, что массовое вымирание бамбука после цветения может привести к радикальным изменениям в растительности и земном покрове.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили новую особенность в давно известном растении.