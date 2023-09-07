Ежик в глубоком океане. Впервые найдены останки глубоководных беспозвоночных возрастом 104 млн лет

Эта находка помогла исследователям пролить свет на историю морских ежей, живших на Земле еще во времена динозавров.

Related video

Океан покрывает большую часть поверхности Земли, а потому так важно знать, как изменилось количество видов, живущих на морском дне. Ученые полагают, что глубоководные экосистемы возникали снова и снова после катастрофических потрясений и массовых вымираний на суше и в океане, пишет IFLScience.

В свете этих событий, жизнь, обнаруженная на дне моря, будет значительно моложе в сравнении с историей Земли. Несмотря на это ученые находят все больше свидетельств того, что некоторые части океана намного старше, чем предполагалось ранее. Например, в новом исследовании команде удалось обнаружить первые ископаемые свидетельства колонизации глубоководного дна высшими беспозвоночными.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Любопытным оказалось то, что эти свидетельства относятся к меловому периоду, найденные ископаемые датированы 104 миллионами лет назад — фактически это значит, что в тот период глубокое море было постоянно заселено морскими ежами.

В ходе исследования ученые обнаружили окаменелые шипы морских ежей в более чем 400 образцах отложений из скважин в Тихом и Южном океанах, а также Атлантике на глубине около 200-4700 метров. В общей сложности ученые обнаружили около 40 000 фрагментов шипов, которые удалось идентифицировать по форме и структуре.

Ученые обнаружили около 40 000 образцов шагов Фото: PLOS ONE

Команда из Геттингенского университета углубилась в морфологические характеристики образцов шипов, а затем сравнила их друг с другом. Результаты свидетельствуют о том, что в конце мелового периода, около 66 миллионов лет назад, произошли радикальные события, когда метеорит, убивший динозавров и других животных, столкнулся с Землей. Все то привело к массовому вымиранию и беспорядкам в глубоких водах.

По словам ведущего автора исследования, доктора Франка Визе с кафедры геобиологии, после падения метеорита шипы морских ежей стали меньше. Вероятно, это объясняется "эффектом лилипутии", когда доисторические организмы, пережившие массовое вымирание, становятся меньше своих предшественников. Ученые полагают, что это происходит из-за нехватки пищи на дне глубокого моря.

Команда также обнаружила, что около 70 миллионов лет назад биомасса морских ежей значительно увеличилась. Из более ранних исследований ученым уже известно, что в то время вода остывала, что вероятно связано с ростом численности морских обитателей.

Ранее Фокус писал о том, что на ферме Алабамы нашли череп кита возрастом 34 млн лет.