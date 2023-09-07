Їжачок у глибокому океані. Вперше знайдено останки глибоководних безхребетних віком 104 млн років

Ця знахідка допомогла дослідникам пролити світло на історію морських їжаків, які жили на Землі ще за часів динозаврів.

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Океан покриває більшу частину поверхні Землі, а тому так важливо знати, як змінилася кількість видів, що живуть на морському дні. Вчені вважають, що глибоководні екосистеми виникали знову і знову після катастрофічних потрясінь і масових вимирань на суші та в океані, пише IFLScience.

У світлі цих подій, життя, виявлене на дні моря, буде значно молодшим порівняно з історією Землі. Попри це, вчені знаходять дедалі більше свідчень того, що деякі частини океану набагато старші, ніж передбачалося раніше. Наприклад, у новому дослідженні команді вдалося виявити перші викопні свідчення колонізації глибоководного дна вищими безхребетними.

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Цікавим виявилося те, що ці свідоцтва належать до крейдяного періоду, знайдені копалини датовані 104 мільйонами років тому — фактично це означає, що в той період глибоке море було постійно заселене морськими їжаками.

Під час дослідження вчені виявили скам'янілі шипи морських їжаків у більш ніж 400 зразках відкладень зі свердловин у Тихому і Південному океанах, а також Атлантиці на глибині близько 200-4700 метрів. Загалом вчені виявили близько 40 000 фрагментів шипів, які вдалося ідентифікувати за формою і структурою.

Вчені виявили близько 40 000 зразків кроків Фото: паразиты

Команда з Геттінгенського університету заглибилася в морфологічні характеристики зразків шипів, а потім порівняла їх один з одним. Результати свідчать про те, що наприкінці крейдяного періоду, близько 66 мільйонів років тому, відбулися радикальні події, коли метеорит, який убив динозаврів та інших тварин, зіткнувся із Землею. Усе це призвело до масового вимирання і безладів у глибоких водах.

За словами провідного автора дослідження, доктора Франка Візе з кафедри геобіології, після падіння метеорита шипи морських їжаків стали меншими. Ймовірно, це пояснюється "ефектом ліліпутії", коли доісторичні організми, які пережили масове вимирання, стають меншими за своїх попередників. Вчені вважають, що це відбувається через брак їжі на дні глибокого моря.

Команда також виявила, що близько 70 мільйонів років тому біомаса морських їжаків значно збільшилася. З більш ранніх досліджень вченим уже відомо, що в той час вода остигала, що ймовірно пов'язано зі зростанням чисельності морських мешканців.

Раніше Фокус писав про те, що на фермі Алабами знайшли череп кита віком 34 млн років.