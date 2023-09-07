Со странными ногами и шипами на спине. Ученые обнаружили новый вид долгоносиков в лесах Японии

Ранее неизвестный вид имеет свои уникальные особенности и до этого момента не был описан исследователями.

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Острова Рюкю представляют собой цепочку субтропических островов, простирающихся между материковой Японией и Тайванем. Эти удаленные острова известны своим впечатляющим биоразнообразием, пишет SciTechDaily.

Известно, что на этих островах обитает множество интересных видов насекомых. Ученые считают, что это связано с уникальным эволюционным прошлым, обусловленным относительной изоляцией. В ходе исследования команда из Окинавского института науки и технологий (OIST) с 2015 года размещают сети-ловушки для наблюдения за насекомыми на острове Окинава. Ученые собирают образцы, а затем консервируют их в этаноле или сушат для своей коллекции насекомых.

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В ходе недавнего исследования ученым удалось идентифицировать новый вид жуков Acicnemis ryukyuana, который был успешно идентифицирован с помощью микроскопического анализа и вскрытия энтомологом OIST Джейком Льюисом.

Отличительные цвета и форма ног Acicnemis ryukyuana Фото: OIST

Авторы исследования отмечают, когда они впервые взглянули на образец, было понятно, что он принадлежит к роду Acicnemis, однако он не был похож ни на что другое, описанное ранее из Восточной Азии. В результате ученые пришли к выводу, что перед ними совершенно новый вид долгоносиков.

Ученые отмечают, что новый образец отличался удлиненной чешуей и уникальным окрасом — желтые полосы на плечах и отчетливый рисунок серых, черных и желтых чешуек на жестких передних крыльях. Другими уникальными особенностями этих долгоносиков считаются длинные чешуйки, расположенные на спине, которые можно увидеть только под микроскопом. Кроме того, внимание исследователей привлекли ноги нового вида долгоносиков — в особенности форма последнего сегмента ноги.

Род Acicnemis насчитывает более 180 видов Фото: OIST

По словам Льюиса, уникальный набор особенностей, наблюдаемых у этого нового вида, указывает на то, что он, по-видимому, тесно связан с некоторыми другими видами из Юго-Восточной Азии, однако для подтверждения этого потребуется анализ ДНК

Отметим, что род Acicnemis в общей сложности насчитывает более 180 видов, а потому для подтверждения этого открытия потребуется дополнительные исследования литературы и музейных коллекций.

Ранее Фокус писал о том, что впервые найдены останки глубоководных беспозвоночных возрастом 104 млн лет.