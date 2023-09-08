В Перу на вершине огромной древней пирамиды нашли 1000-летнюю мумию (фото)

Считается, что место в перуанской столице, где проводятся раскопки, служило важным церемониальным центром для древних людей.

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На раскопках археологического объекта Уака-Пукльяна исследователи обнаружили перуанскую мумию, принадлежавшую к доинкской культуре ичсма. Об этом сообщает Newsweek.

Мумию похоронили в простой круглой могиле на вершине пирамиды, которая расположена в самом сердце жилого района столицы Перу Лимы. Археологический комплекс Уака Пукльяна — большая глиняная пирамида высотой более 21 метра.

Считается, что найденная мумия восходит к доинкской культуре ичсма.

Структуру, включающая в себя семь расположенных в шахматном порядке платформ, построили представители древней культуры на центральном побережье Перу между 200 и 700 годами нашей эры.

Считается, что это место служило важным церемониальным центром для древних людей. Высказываются предположения, что это могло быть место для административной деятельности. Однако имеющиеся данные указывают на то, что здесь проводились религиозные ритуалы.

Место раскопок в Лиме

Есть также свидетельства трех четко определенных периодов оккупации, которая имела место еще до появления испанских колонистов. Первый период — между 400 и 700 годами н.э. — появление культуры Лимы, цивилизации, которая построила и заселила Уака Пукльяну.

Следующей была культура Уари между 800 и 900 годами н.э.

Наконец, свидетельства оккупации культурой ичсма относятся к началу второго тысячелетия. Это последнее доиспанское заселение места.

Представители культуры ичсма, на смену которой пришла культура инков в 15 веке, судя по всему, использовали Уака Пукльяна в качестве могильника.

Напомним, что в Китае обнаружили 3200-летнюю мумию, одетую в необычные штаны, напоминавшие современные джинсы.

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