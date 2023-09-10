Найденный в Турции 2700-летний скелет раскрывает секрет исчезновения древнего города (фото)

Останки знатного человека указывают на то, что он погиб во время землетрясения.

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Турецкие археологи обнаружили во время раскопок хорошо сохранившийся скелет человека, который умер примерно 2700 лет назад в древнем городе Аянис. Ученые уже давно считают, что этот город был разрушен в результате землетрясения, и новая находка намекает на то, что эта версия верна, пишет Live Science.

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Руины древнего города Аянис находятся в провинции Ван в Турции. Этот город когда-то был важным центром государства Урарту, которое существовало с 9 до 6 века до н.э. на территории современных Турции, Армении, Ирана и Азербайджана.

Ученые уже давно предполагают, что город Аянис был разрушен в результате землетрясения и последующего огромного пожара. Но за более, чем 40 лет раскопок, археологи не нашли убедительных доказательств этой версии. По словам ученых из Университета Ататюрка, которые обнаружили 2700-летний хорошо сохранившийся скелет знатного человека в крепости города Аянис, является важным доказательством гипотезы землетрясения.

Пока что ученые не определили возраст и пол человека, но учитывая обнаруженные оружие и другие артефакты, он занимал высокое положение в обществе государства Урарту. Но археологи считают, что его смерть наступила именно в результате древнего землетрясения в 8 веке до н.э.

Рядом со скелетом была обнаружена двусторонняя клинописная табличка с надписями и вскоре ее планируют перевести и предоставить результаты общественности. По словам археологов, в зависимости от того, что там написано, можно будет определить более точно положение древнего человека в урартском обществе.

Турецкие археологи обнаружили во время раскопок хорошо сохранившийся скелет человека, который умер примерно 2700 лет назад в древнем городе Аянис Фото: Live Science

Ученые хотят провести тщательный анализ останков, ведь по словам ученых, скелет не просто хорошо сохранился, но и череп находится в хорошем состоянии. Согласно предварительной информации, здесь могут остаться разложившиеся следы мозга. Хотя некоторые ученые считают, что никаких мягких тканей там уже нет.

Например, Эркан Коньяр из Стамбульского университета, который не участвовал в раскопках, но проводил подобные исследования в других поселениях государства Урарту, заявил, что мозговая ткань обычно не сохраняется в климате провинции Ван.

Ученый считает, что признаки мозговой ткани на самом деле являются следами, образованными затвердевшей почвой. Но археологи, обнаружившие скелет, все же надеются найти после анализа остатки ткани мозга.

Предыдущие раскопки в крепости Аянис позволили обнаружить храм бога Халди, которого почитали в Урарту Фото: Live Science

Предыдущие раскопки в крепости Аянис позволили обнаружить храм бога Халди, которого почитали в Урарту. Недавно в храме было раскопано несколько помещений, и ученые планируют создать здесь музей под открытым небом.

Фокус уже писал о том, что турецкие археологи нашли мозг и кожу людей из бронзового века. Исследования имеют решающее значение для раскрытия межрегиональных связей, поскольку курган расположен на перекрестке торговых путей.

Также Фокус писал о том, что археологи нашли на территории Ужгородского замка древний медальон, который принадлежал иезуитам. На одной стороне медальона в профиль изображен святой Франциск Ксаверий, а на другой — святой Игнатий Лойола. Их считают основателями Общества Иисуса или же Ордена иезуитов.