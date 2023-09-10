Знайдений у Туреччині 2700-річний скелет розкриває секрет зникнення стародавнього міста (фото)

Останки знатної людини вказують на те, що вона загинула під час землетрусу.

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Турецькі археологи виявили під час розкопок добре збережений скелет людини, яка померла приблизно 2700 років тому в стародавньому місті Аяніс. Вчені вже давно вважають, що це місто було зруйноване внаслідок землетрусу, і нова знахідка натякає на те, що ця версія правильна, пише Live Science.

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Руїни стародавнього міста Аяніс розташовані в провінції Ван у Туреччині. Це місто колись було важливим центром держави Урарту, яка існувала з 9 до 6 століття до н.е. на території сучасних Туреччини, Вірменії, Ірану та Азербайджану.

Вчені вже давно припускають, що місто Аяніс було зруйноване внаслідок землетрусу і подальшої величезної пожежі. Але за понад 40 років розкопок археологи не знайшли переконливих доказів цієї версії. За словами вчених з Університету Ататюрка, які виявили 2700-річний добре збережений скелет шляхетної людини у фортеці міста Аяніс, є важливим доказом гіпотези землетрусу.

Поки що вчені не визначили вік і стать людини, але з огляду на виявлені зброю та інші артефакти, вона займала високе становище в суспільстві держави Урарту. Але археологи вважають, що його смерть настала саме внаслідок стародавнього землетрусу у 8 столітті до н.е.

Поруч зі скелетом було виявлено двосторонню клинописну табличку з написами, і незабаром її планують перекласти і надати результати громадськості. За словами археологів, залежно від того, що там написано, можна буде визначити точніше становище стародавньої людини в урартському суспільстві.

Турецькі археологи виявили під час розкопок добре збережений скелет людини, яка померла приблизно 2700 років тому в стародавньому місті Аяніс Фото: Live Science

Науковці хочуть провести ретельний аналіз решток, адже, за словами вчених, скелет не просто добре зберігся, а й череп перебуває в доброму стані. Згідно з попередньою інформацією, тут можуть залишитися сліди мозку, що розклалися. Хоча деякі вчені вважають, що жодних м'яких тканин там уже немає.

Наприклад, Еркан Коньяр зі Стамбульського університету, який не брав участі в розкопках, але проводив подібні дослідження в інших поселеннях держави Урарту, заявив, що мозкова тканина зазвичай не зберігається в кліматі провінції Ван.

Учений вважає, що ознаки мозкової тканини насправді є слідами, утвореними затверділим ґрунтом. Але археологи, які виявили скелет, все ж сподіваються знайти після аналізу залишки тканини мозку.

Попередні розкопки у фортеці Аяніс дали змогу виявити храм бога Халді, якого шанували в Урарту Фото: Live Science

Попередні розкопки у фортеці Аяніс дали змогу виявити храм бога Халді, якого шанували в Урарту. Нещодавно в храмі було розкопано кілька приміщень, і вчені планують створити тут музей просто неба.

Фокус уже писав про те, що турецькі археологи знайшли мозок і шкіру людей з бронзової доби. Дослідження мають вирішальне значення для розкриття міжрегіональних зв'язків, оскільки курган розташований на перехресті торгових шляхів.

Також Фокус писав про те, що археологи знайшли на території Ужгородського замку стародавній медальйон, який належав єзуїтам. На одній стороні медальйона в профіль зображений святий Франциск Ксаверій, а на іншій — святий Ігнатій Лойола. Їх вважають засновниками Товариства Ісуса або ж Ордену єзуїтів.