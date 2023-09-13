Осторожней с выбором. Как чашка влияет на вкус, аромат и пользу чая для здоровья

Исследователи обнаружили, что глазурь на чайных сервизах играет важную роль в том, насколько мы можем наслаждаться напитком и какую пользу он приносит организму.

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Чай известен как лечебный напиток с 2 700 года до н.э. и с тех пор он успел стать одним из самых популярных напитков в мире. Одной из ключевых причин его популярности является то, что он богат флавоноидами и полифенолами, которые имеют антиоксидантные свойства, а также обеспечивают напитку неповторимый вкус и аромат, пишет SciTechDaily.

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В более ранних исследованиях ученые уже обнаружили, что эти соединения извлекаются из чайных листьев во время заваривания. Однако теперь исследователи также обнаружили, что на них также влияют некоторые факторы, например:

температура воды;

время заваривания;

материалы используемые для изготовления посуды для заваривания.

В последнем исследовании ученые из Нагойского технологического института (NITech) в Японии впервые обнаружили, что выбор глазури на керамических чайных сервизах играет ключевую роль в сохранении катехиновых флавоноидов.

В ходе исследования ученые изучили влияние четырех различных типичных японских коммерческих глазури на содержание катехинов, наиболее распространенных флавоноидов в зеленом чае. Отметим, что глазурные покрытия в основном состоят из минералов, таких как:

оксиды кремния;

оксиды алюминия;

оксиды натрия;

оксиды кальция.

Однако они также содержат отдельные виды оксидов металлов, которые придают керамическому сосуду уникальный внешний вид и текстуру. Чтобы изучить, как глазурь влияет на катехины напитка, ученые заваривали зеленый чай, используя ионообменную воду при температуре 80°C (176°F) в течение трех минут.

Далее ученые отделяли чайные листья и жидкость, лежащую над твердым осадком, а затем смешивали их с глазурными порошками, нанесенными на керамическую плитку. Затем смеси глазури и чая оставляли на 6 часов, далее фильтровали и изучали.

Исследователи заметили, что чистый чайный раствор имел чистый ярко-желтый цвет, но после шести часов разложения он превратился в желтовато-коричневый. Напротив, растворы чая, разложенные различными глазурями, имели более темный черный или коричневый цвет. Таким образом ученые обнаружили, что цвет чая напрямую зависит от типа глазури.

Кроме того ученые также обнаружили снижение количества измененных катехинов в чае. Исследователи предполагают, что эти изменения объясняются процессом окисления катехинов. Фактически, исследователи пришли к выводу, что выбор материалов глазу в действительности влияет не только на ароматику и вкусовые свойства чая, но также способен изменить его цвет и пользу для организма человека. Авторы исследования полагают, что в дальнейшем полученные ими результаты можно будет использовать для изобретения идеального материала для производства чайных сервизов.

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