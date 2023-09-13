Обережніше з вибором. Як чашка впливає на смак, аромат і користь чаю для здоров'я

Дослідники виявили, що глазур на чайних сервізах відіграє важливу роль у тому, наскільки ми можемо насолоджуватися напоєм і яку користь він приносить організму.

Related video

Чай відомий як лікувальний напій з 2 700 року до н.е. і відтоді він встиг стати одним із найпопулярніших напоїв у світі. Однією з ключових причин його популярності є те, що він багатий на флавоноїди та поліфеноли, які мають антиоксидантні властивості, а також забезпечують напою неповторний смак і аромат, пише SciTechDaily.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У більш ранніх дослідженнях вчені вже виявили, що ці сполуки витягуються з чайного листя під час заварювання. Однак тепер дослідники також виявили, що на них також впливають деякі чинники, наприклад:

температура води;

час заварювання;

матеріали, що використовуються для виготовлення посуду для заварювання.

В останньому дослідженні вчені з Нагойського технологічного інституту (NITech) в Японії вперше виявили, що вибір глазурі на керамічних чайних сервізах відіграє ключову роль у збереженні катехінових флавоноїдів.

Під час дослідження вчені вивчили як чотири різних типових японських комерційних глазурі впливають на вміст катехінів, найпоширеніших флавоноїдів у зеленому чаї. Зазначимо, що глазурні покриття здебільшого складаються з мінералів, таких як:

оксиди кремнію;

оксиди алюмінію;

оксиди натрію;

оксиди кальцію.

Однак вони також містять окремі види оксидів металів, які надають керамічній посудині унікального зовнішнього вигляду і текстури. Щоб вивчити, як глазур впливає на катехіни напою, вчені заварювали зелений чай, використовуючи іонообмінну воду за температури 80°C (176°F) протягом трьох хвилин.

Далі вчені відокремлювали чайне листя і рідину, що лежить над твердим осадом, а потім змішували їх із глазурними порошками, нанесеними на керамічну плитку. Потім суміші глазурі та чаю залишали на 6 годин, далі фільтрували та вивчали.

Дослідники помітили, що чистий чайний розчин мав чистий яскраво-жовтий колір, але після шести годин розкладання він перетворився на жовтувато-коричневий. Навпаки, розчини чаю, розкладені різними глазурями, мали темніший чорний або коричневий колір. Таким чином учені виявили, що колір чаю безпосередньо залежить від типу глазурі.

Крім того, вчені також виявили зниження кількості змінених катехінів у чаї. Дослідники припускають, що ці зміни пояснюються процесом окислення катехінів. Фактично, дослідники дійшли висновку, що вибір матеріалів на око насправді впливає не тільки на аромат і смакові властивості чаю, але також здатний змінити його колір і користь для організму людини. Автори дослідження вважають, що надалі отримані ними результати можна буде використовувати для винаходу ідеального матеріалу для виробництва чайних сервізів.

Раніше Фокус писав про те, чи справді чай допомагає травленню: що кажуть учені.