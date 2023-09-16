Изменившее ход Второй мировой: спустя 81 год на дне Тихого океана найдено то самое судно (видео)

Ученые исследователи японский авианосец, затопленный в 1942 году — обломки флагмана японского военно-морского флота удалось увидеть впервые.

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Во время Второй мировой войны авианосец Императорского флота Японии "Акаги" считался флагманом. Его бомбардировка и последующее затопление американскими войсками, по сути, сыграли решающую роль в переломе хода войны во время битвы Мидуэй возле Гавайских островов США, пишет IFLScience.

С тех пор прошел 81 год и теперь ученые считают, что им наконец-то удалось провести важнейшее погружение в морской археологии и мировой истории. Исследователи на борту корабля "Наутилус" совершили первое успешное глубоководное визуальное погружение, чтобы вновь увидеть воочию авианосец "Акаги". Отметим, что это впервые за 81 год с момента затопления, когда ученым удалось увидеть обломки воочию.

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Известно, что обломки флагмана японского военно-морского флота были обнаружены на глубине около 5,5 километров в Национальном морском памятнике Папаханаумокуакеа (PMNM), расположенном чуть более чем в 2 000 километров к северо-западу от Перл-Харбора. Ученым потребовалось почти четыре года, чтобы в 2023 году наконец-то спустить на морское дно аппараты с дистанционным управлением — в результате им впервые удалось заснять авианосец.

Впервые затопленный корабль был обнаружен почти четыре года назад Фото: RV Petrel

Отметим, что исследовательская группа состояла из археологов Японии и США, в результате им удалось совершить историческое неинвазивное погружение и задокументировать значимое место крушения, а также почтить память тех, кто погиб по обе стороны этой битвы.

По словам соавтора исследования, археолога Джеймса Дельгадо, сложность изучения авианосца "Акаги" заключалась в том, что он был затоплен в одном из самых удаленных и глубоких мест Тихого океана. По сути, это место представляет собой одно из самых глубоких и изолированных "кладбищ в мире".

Во время погружения камеры смогли заснять боевые повреждения, в том числе часть палубы флагмана Императорского флота, которая перевернулась вверх дном из-за повышенного взрывного давления. По словам Дельгадо, то, что ученым удалось обнаружить эти структуры, пусть даже в поврежденном состоянии — большая удача.

Отметим, что "Акаги" был одним из четырех японских авианосцев, затонувших во время четырехдневного сражения, которое в последствии стало известно как "Битва Мидуэй". Оно вспыхнуло 4 июня 1942 года, после того как силы разведки США перехватили японские сообщения, указывающие на то, что имперский флот намеревался создать оборонительный периметр островов, включая отдаленный атолл Мидуэй. Известно, что это сражение унесло жизни почти 3 400 моряков и летчиков.

Ранее Фокус писал о том, что возле Гавайев нашли затонувший линкор "Невада", переживший Первую мировую войну и атаку на Перл-Харбор.