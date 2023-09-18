Прийти, в чем родила мать: почему посетить остров Окиносима в Японии могут только мужчины

Остров Окиносима, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, считается священным местом с 4-го века, со времен правления династии Ямато.

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В богатом гобелене древней истории мира есть таинственный остров, пропитанный ритуалами и почестями — Окиносима. Расположенный между островами Кюсю и Хонсю в Японии, этот остров является носителем традиции, которая выходит за пределы обычного: мужчины могут посещать остров, но только при условии, что они сначала разденутся догола, пишет Ancient Origins.

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Будучи важным центром дипломатических и торговых отношений с Корейским полуостровом и Китаем, он стал свидетелем смешения культур, молитв и ритуалов.

Раздевание в честь божественного

Традиция мужчин раздеваться догола перед тем, как ступить на Окиносиму, — это гораздо больше, чем эксцентричный ритуал; она глубоко укоренена в синтоистской духовности, которая рассматривает этот акт как ритуал очищения.

Ритуал очищения, известный как "мисоги", предполагает, что мужчины полностью раздеваются, чтобы очиститься от скверны перед тем, как представить себя божеству острова, богине, по имени Мунаката Окицугу-Микото.

Посетители острова привозили множество подношений, в частности зеркала, мечи и ожерелья, которые бросали в море как ритуальную жертву божеству. Сегодня из моря поднято более 80 000 артефактов, которые представляют реальную историю сакральных традиций, практиковавшихся на этом острове.

Женщины под запретом

Интересно, что на протяжении веков женщинам запрещали посещать остров, и эта традиция, как полагают, основывается на древнем поверье о менструальной "нечистоте" и необходимости защитить чистоту ритуалов, проводимых на острове. Точная причина остается предметом спекуляций и пропитана различными интерпретациями и рассказами из фольклора.

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Окиносима сегодня

Современное посещение Окиносимы строго ограничено, что не только сохраняет святость этого места, но и защищает его экологическую среду. Каждый год только горстке мужчин, избранных из святилища Мунаката Тайша, разрешается посещать это место. Им разрешено молиться там, но они связаны священным обетом тайны, им запрещено разглашать детали своего паломничества.

Всем, кто желает окунуться в мистическую историю Окиносимы, будет достаточно посетить остров Осима, где находится святилище Мунаката Тайша, посвященное богине, которая управляет Окиносимой. Там же можно узнать больше о необычной истории этого загадочного места.

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