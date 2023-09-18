Прийти, в чому мати народила: чому відвідати острів Окіносіма в Японії можуть лише чоловіки

Острів Окіносіма, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, вважається священним місцем з 4-го століття, з часів правління династії Ямато.

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У багатому гобелені стародавньої історії світу є таємничий острів, просякнутий ритуалами та пошаною — Окіносіма. Розташований між островами Кюсю та Хонсю в Японії, цей острів є носієм традиції, яка виходить за межі звичайного: чоловіки можуть відвідувати острів, але лише за умови, що вони спочатку роздягнуться догола, пише Ancient Origins.

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Будучи важливим центром дипломатичних і торговельних відносин з Корейським півостровом і Китаєм, він став свідком змішання культур, молитов і ритуалів.

Роздягання на вшанування божественного

Традиція чоловіків роздягатися догола перед тим, як ступити на Окіносіму, — це набагато більше, ніж ексцентричний ритуал; вона глибоко вкорінена в синтоїстській духовності, яка розглядає цей акт як ритуал очищення.

Ритуал очищення, відомий як "місоґі", передбачає, що чоловіки повністю роздягаються, щоб очиститися від скверни перед тим, як представити себе божеству острова, богині, на ім'я Мунаката Окіцуґу-Мікото.

Відвідувачі острова привозили безліч підношень, зокрема дзеркала, мечі та намиста, які кидали в море як ритуальну жертву божеству. Сьогодні з моря піднято понад 80 000 артефактів, які представляють реальну історію сакральних традицій, що практикувалися на цьому острові.

Жінки під забороною

Цікаво, що протягом століть жінкам забороняли відвідувати острів, і ця традиція, як вважають, ґрунтується на давньому повір'ї про менструальну "нечистоту" та необхідність захистити чистоту ритуалів, що проводяться на острові. Точна причина залишається предметом спекуляцій і просякнута різними інтерпретаціями та оповідями з фольклору.

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Окіносіма сьогодні

Сучасні відвідини Окіносіми суворо обмежені, що не лише зберігає святість цього місця, але й захищає його екологічне середовище. Щороку лише жменьці чоловіків, обраних зі святилища Мунаката Тайша, дозволяється відвідувати це місце. Їм дозволено молитися там, але вони пов'язані священною обітницею таємниці, їм заборонено розголошувати деталі свого паломництва.

Всім, хто бажає зануритися в містичну історію Окіносіми, буде достатньо відвідати острів Осіма, де знаходиться святилище Мунаката Тайша, присвячене богині, яка керує Окіносімою. Там же можна дізнатися більше про незвичайну історію цього загадкового місця.

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