Нерозказана історія вогняної бурі в Японії: у 1923 році природне лихо вбило понад 100 000 осіб

У 1923 році Великий кантоський землетрус потряс Токіо, залишивши у спадок руйнування не лише від підземних поштовхів, а й від невпинної хвилі пожеж.

Related video

1 вересня 1923 року Токіо та його околиці стали свідками невблаганних сил природи, коли регіон потряс руйнівний землетрус магнітудою 7,9 бала, що увійшов в історію як Великий кантоський землетрус. Цей сейсмічний катаклізм належить до найсмертоносніших стихійних лих, коли-небудь зафіксованих, і забрав життя приблизно 105 000 осіб. Дивовижно, але не сам землетрус чи подальші структурні руйнування стали головними провісниками смерті, а невблаганні пожежі, що неконтрольовано вирували після нього, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Пожежа, яка поглинула величезні простори землі та майна під час цієї катастрофічної події, несе в собі безцінні уроки для сучасних команд реагування на надзвичайні ситуації, містобудівників та науковців, що займаються вивченням землетрусів. Ці уроки виринають на поверхню в недавніх дослідженнях.

Цікаво, що історичні пожежі, спричинені землетрусом Канто, були передбачені сейсмологом того часу Імамурою Акіцуне. Працюючи доцентом сейсмології в Токійському імператорському університеті, Імамура у 1905 році теоретично обґрунтував неминучість потужного землетрусу в регіоні Токіо і, що особливо важливо, забив на сполох щодо наступних пожеж, які він спричинить.

Намагаючись відвернути катастрофу, що насувалася, Імамура запропонував низку рекомендацій, закликаючи відмовитися від гасових ліхтарів і запровадити розриви між новозбудованими будинками, щоб обмежити потенційне розповсюдження пекельного вогню. На жаль, його застереження знайшли небагато прихильників і зустріті зі зневагою з боку колег-сейсмологів.

О другій хвилині пополудні того фатального 1 вересня 1923 року, коли мешканці Токіо нічого не підозрювали, земля здригнулася, перекидаючи печі та грилі. Лише за пів години в місті спалахнуло понад сотню пожеж, які стали ще катастрофічнішими через те, що токійські будинки здебільшого дерев'яні, розташовані впритул один до одного. Пожежникам ще більше ускладнювали роботу сотні розірваних водогонів, що робило їх безсилими перед обличчям пекла.

У деяких жахливих випадках ці пожежі зливалися, породжуючи вогняні вихори або циклони, які знищували все на своєму невблаганному шляху.

Заглиблюючись у цю пожежу, Томоакі Нішіно з Науково-дослідного інституту запобігання стихійним лихам при Кіотському університеті провів ретельне дослідження. Нішіно вивчив наслідки пожеж і розробив моделі, щоб зрозуміти їхнє поширення, особливо з урахуванням напрямку і швидкості вітру.

Дослідник пояснив: "Великі пожежі після землетрусу залежать не лише від інтенсивності підземних поштовхів, але й від різних факторів, включаючи погодні умови та забудоване середовище. Регіони, що характеризуються вогнестійкими конструкціями або низькою щільністю забудови, менш схильні до пожеж".

Він також зазначив: "Збіг цих факторів трапляється рідше, ніж сильні поштовхи, що призводить до менш частих регіональних руйнувань від пожеж після землетрусу. Однак може настати час, коли одночасний спалах пожеж перевершить можливості пожежогасіння".

Важливо

Будинки складалися як карткові: у Марокко стався потужний землетрус (фото, відео)

Небезпека пожеж, спричинених землетрусами, залишається відчутною навіть сьогодні, особливо в регіонах, що характеризуються сильною сейсмічною активністю та значною кількістю дерев'яних будівель.

Великий кантоський землетрус каталізував зміну парадигми у підході Японії до землетрусів, з особливим акцентом на захист дітей. Після 1923 року Імамура палко виступав за громадську освіту з питань сейсмічної готовності.

В останні роки Японія вживає активних заходів для зменшення загрози пожеж, спричинених землетрусами. Проте, як влучно зауважив автор Чарльз Сковторн, "Імамура передбачав і пророкував — наука може запропонувати попередження, але їх ефективність залежить від залучення економіки, політики і ресурсів".

Раніше Фокус писав про затонулі реліквії Стародавньої Лікії та поглинуте морем місто.

А також ми розповідали, як курячі кістки розкрили точну дату знищення давньогрецького міста.