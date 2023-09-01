Курячі кістки розкрили точну дату знищення давньогрецького міста: як це вдалося зробити

Міжнародна група археологів визначила точну дату знищення давньогрецького міста, розташованого на території сучасного міста Бейт-Шеан, Ізраїль. Це дослідження пролило світло на тему падіння Скіфополя, що, як раніше вважали, сталося десь між 111 та 107 роками до нашої ери.

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Спільне дослідження, проведене ізраїльськими та німецькими вченими, зібрало переконливі докази, отримані з різних джерел, включаючи курячі кістки, ракушки равликів, залишки рослин і письмові записи. Ці колективні висновки сходяться до остаточного висновку: катастрофічна подія, про яку йдеться, розгорнулася навесні 107 року до нашої ери, пише GreekReporter.

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Назва міста натякає на можливий зв'язок зі скіфськими найманцями, які оселилися там як ветерани. Примітно, що протягом 3 століття до н. е. на тут звели великий храм. Хоча особистість божества, яке вшановувалося в ньому, залишається нерозкритою, храм продовжував існувати протягом римської епохи.

Ретельне вивчення археологічних знахідок дозволило зробити важливе відкриття: наявність залишків, що містять кістковий мозок, який використовувався для виробництва яєчної шкаралупи під час весняного сезону кладки. Ця важлива деталь підтверджує висновок про те, що кури зустріли свій кінець у цьому сезоні.

"Ми також виявили ракушки польових равликів, яких часто вживали в їжу в цю пору року", — розповіли дослідники. Крім того, ботанічні дослідження рослинних решток, що збереглися всередині житлових споруд, однозначно вказують на те, що ці рослини цвіли навесні.

Доповнюючи ці матеріальні знахідки, в дослідженні використані письмові свідчення.

"Сучасний івритський сувій Мегіллат Тааніт про хасмонейське завоювання, також відомий як Писання посту, повідомляє про вигнання мешканців у єврейському місяці сіван, що відповідає нашому травню/червню", — зазначають дослідники. Збіг кількох аналітичних методологій дав однозначне датування: весна 107 року до нашої ери.

З археологічного погляду це однозначно визначає весну як сезон руйнувань. Таке узгодження показує попередні уявлення про елліністичну війну, яка постійно відбувалася протягом весняних і ранніх літніх місяців. Дослідники додали, що окремий набір даних не може самостійно обґрунтувати таку точну хронологію.

"Комплексне використання декількох аналітичних підходів дозволяє нам вперше встановити точну хронологію подій весни 107 р. до н. е., — стверджують дослідники. — Інтерпретація цих результатів у контексті сезонної динаміки є вкрай важливою".

На закінчення, це мультидисциплінарне дослідження здійснило значний подвиг, вирішивши тимчасові загадки, пов'язані з падінням Скіфополя, що завершилося яскравим зображенням загибелі міста у весняний сезон 107 р. до н. е.

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