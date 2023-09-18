В Норвегии под языческим храмом нашли клад с золотом, которому 1,5 тыс. лет (фото)
Найденные золотые монеты квадратной формы относят ко временам династии Меровингов, которая правила Франкским королевством с 5 века до 751 года.
На месте древнего языческого храма в норвежской деревне Вингром, недалеко от Лиллехаммера, археологи обнаружили клад с золотом, в котором насчитали в общей сложности 35 золотых монет. Об этом рассказал археолог Университета Осло Николай Экхофф, участвовавший в раскопках.
Золотые монеты квадратной формы размером с ноготь очень тонкие. На них выгравированы изображения женщин и мужчин в вычурных одеждах. На некоторых изображены пары, повернутые лицом к лицу, Эти предметы относятся ко времени династии Меровингов, которая правила Франкским королевством с 5 века до 751 года.
"Несмотря на то, что золотые монеты такие маленькие, изображенные на них мотивы удивительно богаты деталями", — отметил Экхофф.
По его словам, женщина одета в богатое платье, у мужчины одежда короче и видны ноги.
На некоторых изображены накидки, и у мужчины, и у женщины украшения, разные прически и разные предметы в руках, такие как чашки для питья, палочки или кольца.
Эти монеты настолько детализированы и разнообразны, что стали источником исследований костюмов тех времен, объяснил археолог.
В Норвегии редко находят золотые монеты. Известно только 10 мест, где их находили, обычно — под старыми культовыми сооружениями.
"Предполагается, что золотые монеты с парными мотивами отражают миф об иерогамии — священной свадьбе между богом обычаев Фреем и дочерью йотуна Герд (мифические персонажи), или что они могли использоваться в качестве подношения при праздновании свадьбы или в ритуалах плодородия." — объяснил археолог.
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