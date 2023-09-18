В Норвегии под языческим храмом нашли клад с золотом, которому 1,5 тыс. лет (фото)

Найденные золотые монеты квадратной формы относят ко временам династии Меровингов, которая правила Франкским королевством с 5 века до 751 года.

Related video

На месте древнего языческого храма в норвежской деревне Вингром, недалеко от Лиллехаммера, археологи обнаружили клад с золотом, в котором насчитали в общей сложности 35 золотых монет. Об этом рассказал археолог Университета Осло Николай Экхофф, участвовавший в раскопках.

Золотые монеты квадратной формы размером с ноготь очень тонкие. На них выгравированы изображения женщин и мужчин в вычурных одеждах. На некоторых изображены пары, повернутые лицом к лицу, Эти предметы относятся ко времени династии Меровингов, которая правила Франкским королевством с 5 века до 751 года.

"Несмотря на то, что золотые монеты такие маленькие, изображенные на них мотивы удивительно богаты деталями", — отметил Экхофф.

По его словам, женщина одета в богатое платье, у мужчины одежда короче и видны ноги.

На некоторых изображены накидки, и у мужчины, и у женщины украшения, разные прически и разные предметы в руках, такие как чашки для питья, палочки или кольца.

Клад, обнаруженный в Норвегии Клад, обнаруженный в Норвегии Клад, обнаруженный в Норвегии Клад, обнаруженный в Норвегии Клад, обнаруженный в Норвегии Клад, обнаруженный в Норвегии

Эти монеты настолько детализированы и разнообразны, что стали источником исследований костюмов тех времен, объяснил археолог.

В Норвегии редко находят золотые монеты. Известно только 10 мест, где их находили, обычно — под старыми культовыми сооружениями.

"Предполагается, что золотые монеты с парными мотивами отражают миф об иерогамии — священной свадьбе между богом обычаев Фреем и дочерью йотуна Герд (мифические персонажи), или что они могли использоваться в качестве подношения при праздновании свадьбы или в ритуалах плодородия." — объяснил археолог.

Напомним, что огромный 1500-летний дворец раскрывает загадку основания города майя.

Также сообщалось, почему человека из Ла Ферраси считают самым известным неандертальцем.