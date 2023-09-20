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Технологии и наука

Уникальные стилистические особенности: во время раскопок обнаружили редкий артефакт викингов (фото)

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Фото: Govan Heritage Trust | На территории церковного двора Старой приходской церкви Гован в Глазго нашли раннесредневековый камень с резьбой

На территории церковного двора Старой приходской церкви Гован в Глазго нашли раннесредневековый камень с резьбой. Он выделяется среди других, обнаруженных в этом месте, известном своим богатством скульптурных сокровищ эпохи викингов.

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Церковь Гован датируется 1888 годом и расположена на вершине священного места, истоки которого достигают шестого века. Преподобный Том Дэвидсон Келли, бывший служитель, описал ее как "возможно, самую важную церковь в Глазго, включая собор", пишет Arkeonews.

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На камне, который получил название "Воин Гован", изображен мужчина с острой бородой и круглым щитом, а через плечо переброшена сабля. Это произведение искусства датируется 9 веком и может дать ценное представление об исторических связях между пиктскими правителями Шотландии и их коллегами в Ирландии.

"Воин Гован" является уникальным дополнением к имеющейся коллекции благодаря своим стилистическим особенностям, побуждающим к сравнениям с образцами пиктского искусства.

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Как вы можете видеть из этого сравнения, раннесредневековые камни, найденные в Говани, похоже, подверглись сильному влиянию пиктской скульптуры
Фото: Govan Stones Project

Раскопки инициированы Университетом Глазго во главе с профессором Стивеном Дрисколлом, главой Govan Heritage Trust — организации, ответственной за сохранение церкви с 2016 года. Камень обнаружили во время общественного мероприятия организованного в рамках фестиваля "Дни открытых дверей Глазго".

На территории церкви находится Музей камней Гован — в котором хранится одна из лучших в Европе коллекций раннесредневековой скульптуры и скульптуры викингов. Эти скульптуры относят к бывшему староваллийскоязычному британскому королевству Стратклайд, которое господствовало над долиной Клайд с пятого по одиннадцатый век нашей эры.

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"Воин Гован" выделяется среди артефактов, уже хранящихся в музее, стилистическими атрибутами. В отличие от грубой, прочной резьбы, которая стала характерной для стиля "школы Гована", этот недавно найденный артефакт имеет легкие насечки — особенность, напоминающая пиктские камни, такие как "Человек Райни" из Абердиншира.

Профессор Дрисколл заметил: "Этот стиль заставляет нас думать как о пиктском мире, так и об острове Мэн, и интересно, что мы находимся на полпути между этими двумя местами. Гован — идеальное место для объединения этих двух художественных традиций или стилей. Это, пожалуй, самая важная находка, которую я сделал за 30 лет работы. Новый камень очень захватывающий, потому что он переносит коллекцию в другое культурное место, поскольку он не похож на более тяжелый и массивный стиль "школы Гован". Новый камень гораздо более деликатный в исполнении с использованием более тонких неглубоких надрезов".

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