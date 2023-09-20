Унікальні стилістичні особливості: під час розкопок виявили рідкісний артефакт вікінгів (фото)

На території церковного подвір'я Старої парафіяльної церкви Гован в Глазго знайшли ранньосередньовічний камінь із різьбленнями. Він вирізняється з-поміж інших, виявлених у цьому місці, відомому своїм багатством скульптурних скарбів епохи вікінгів.

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Церква Гован датується 1888 роком та розташована на вершині священного місця, витоки якого сягають шостого століття. Преподобний Том Девідсон Келлі, колишній служитель, описав її як "можливо, найважливішу церкву в Глазго, включаючи собор", пише Arkeonews.

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На камені, який отримав назву "Воїн Гован", зображено чоловіка з гострою бородою та круглим щитом, а через плече перекинута шабля. Цей витвір мистецтва датується 9 століттям та може дати цінне уявлення про історичні зв'язки між піктськими правителями Шотландії та їхніми колегами в Ірландії.

"Воїн Гован" є унікальним доповненням до наявної колекції завдяки своїм стилістичним особливостям, що спонукають до порівнянь зі зразками піктського мистецтва.

Як ви можете бачити з цього порівняння, ранньосередньовічні камені, знайдені в Говані, схоже, зазнали сильного впливу піктської скульптури Фото: Govan Stones Project

Розкопки ініційовані Університетом Глазго на чолі з професором Стівеном Дрісколлом, очільником Govan Heritage Trust — організації, відповідальної за збереження церкви з 2016 року. Камінь виявили під час громадського заходу організованого в межах фестивалю "Дні відкритих дверей Глазго".

На території церкви знаходиться Музей каменів Гован — в якому зберігається одна з найкращих у Європі колекцій ранньосередньовічної скульптури та скульптури вікінгів. Ці скульптури відносять до колишнього староваллійськомовного британського королівства Стратклайд, яке панувало над долиною Клайд з п'ятого по одинадцяте століття нашої ери.

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"Воїн Гован" виділяється серед артефактів, що вже зберігаються в музеї, стилістичними атрибутами. На відміну від грубого, міцного різьблення, яке стало характерним для стилю "школи Гована", цей нещодавно знайдений артефакт має легкі насічки — особливість, що нагадує піктські камені, такі як "Людина Райні" з Абердинширу.

Професор Дрісколл зауважив: "Цей стиль змушує нас думати як про піктський світ, так і про острів Мен, і цікаво, що ми знаходимося на півдорозі між цими двома місцями. Гован — ідеальне місце для об’єднання цих двох мистецьких традицій або стилів. Це, мабуть, найважливіша знахідка, яку я зробив за 30 років роботи. Новий камінь дуже захопливий, тому що він переносить колекцію в інше культурне місце, оскільки він не схожий на важчий і масивніший стиль "школи Гован". Новий камінь набагато делікатніший у виконанні з використанням тонших неглибоких надрізів".

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