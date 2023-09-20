Простирались на сто километров: ученые исследовали торговые пути викингов благодаря гребешкам

Исследование расчесок для волос эпохи викингов открыло новый взгляд на торговые пути между Скандинавией и континентальной Европой.

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Биомолекулярные исследования сыграли ключевую роль в подтверждении существования древних торговых путей, включая тщательный анализ оленьих гребешков, раскопанных в окрестностях Хедебю. Исторически сложилось так, что Хедебю играл центральную роль в обработке оленьего рога в эпоху викингов, пишет Phys.org.

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Для проведения этого исследования консорциум археологов из Йоркского, Стокгольмского и Барселонского университетов в сотрудничестве с Центром балтийской и скандинавской археологии (ZBSA) и Центром археологии им. Лейбница (LEIZA) начал изучение состава коллагена в гребешках. Этот анализ имел целью определить вид оленя, из рогов которого делали гребешки.

Подавляющее большинство гребешков, 85%-90%, изготовлены из рогов северного оленя. Это открытие имеет важное значение из-за того, что оленьи стада найдены лишь на северных просторах Скандинавии. Следовательно, наличие гребешков из оленьего рога в Хедебю предполагает либо импорт самих гребешков, либо оленьих рогов, из которых они изготовлены.

Предыдущее исследование, которое тщательно изучало отходы, связанные с производством артефактов из оленьего рога в той же местности, показало лишь 0,5% распространенности рога северного оленя. Более того, не обнаружено никаких конкретных доказательств производства на этом начальном этапе.

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Эти расхождения убедительно свидетельствуют о том, что гребешки, вероятнее всего, изготовлены в других местах, а не в Хедебю. Такое открытие подчеркивает существование широких, постоянных, дальних морских взаимодействий между Хедебю и северными регионами, начиная с 800 года нашей эры.

Доктор Стивен Эшби, исследователь с кафедры археологии Йоркского университета, прокомментировал значение этого открытия, отметив: "Мы начали процесс выяснения множества вопросов, касающихся времени путешествий и торговли в эпоху викингов в Британии и Скандинавии".

Он также отметил важность понять связь между горными и арктическими просторами Скандинавии и оживленным городом, который служил воротами в континентальную Европу. Эти новые знания указывают на переломный момент в 9-м веке, когда эти северные связи, видимо, были чрезвычайно прочными.

Забегая вперед, команда планирует использовать биомолекулярный анализ для исследования движения и взаимодействия в мире викингов, который простирался от Гренландии до Балтийского региона.

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