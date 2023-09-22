Имеют нечто общее с детьми. Ученые рассказали, почему людям так нравятся мопсы и бульдоги

Исследователи полагают, что некоторые черты этих животных весьма похожи на младенческие, что заставляет людей желать помочь им.

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Мопсы и французские бульдоги с их приплюснутыми носами и морщинистыми мордочками весьма популярны во всем мире. В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, почему людям так нравятся представители этих пород — результаты исследования показали удивительную связь с младенцами, пишет Daily Mail.

Эти особенные черты лица могут выглядеть весьма мило, однако они также являются причиной более высокого риска серьезных проблем со здоровьем, в том числе заболевания дыхания, глаз и даже кожи. Но несмотря на это, брахицефалы, как еще называют собак с плоской мордой, все еще остаются одними из самых популярных пород в разных уголках мира. Теперь исследователи полагают, что им наконец-то удалось понять почему.

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Новое исследование команды из Университета Этвеша Лоранда показало, что черты, подобные младенческим, могут присутствовать не только во внешности, но и в поведении собак с плоской мордой. Это в свою очередь вызывает заботливое поведение у владельцев.

К наиболее популярным брахицефалам относятся французские и английские бульдоги, бостон-терьеры, мопсы, кавалер-кинг-чарльз-спаниел, ши-тцу и боксеры. Известно, что их коротколапые и плоскомордые характеристики не развились естественным путем, а являются результатом селекционного разведения. Представители этих пород чрезвычайно популярны в Великобритании и других странах мира.

В исследовании команды приняли участие 30 собак с плоской мордой (по 15 английских и французских бульдогов) и 13 венгерских муди (с мордой средней длины). В ходе исследования ученые провели эксперимент: собакам дали задание попытаться открыть три коробки и достать колбасу. Все три коробки имели механизмы открывания разной сложности и были предоставлены собакам в случайном порядке.

Собаки наблюдали за тем, как ученые клали колбасу в коробку, а затем у животных было 2 минуты, чтобы попытаться открыть коробки. Во время эксперимента ученый и владелец собаки стояли позади животного, вне его поля зрения. Результаты исследования показали, что муди быстрее справлялись с этой задачей: в 935 испытаний они успешно открывали коробки и делали это намного быстрее бульдогов.

В то же время ученые заметили, что брахицефалы в 4,5 раза чаще оглядывались на экспериментатора и владельца. Авторы исследования полагают, что такое поведение свидетельствует о том, что собаки с плоской мордой более склонны обращаться за помощью к хозяевам.

Ученые также полагают, что подобное поведение может способствовать укреплению социальных связей между владельцами и их питомцами, фактически главную роль играет их "беспомощность". Авторы исследования полагают, что людям в действительности сложно преодолеть сильные инстинктивные предрасположенности, а потому они по-прежнему выбирают породы с плоской мордой, несмотря на все возможные проблемы со здоровьем.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что люди чаще выбирают собак с плоской мордой из-за того, что их повадки весьма напоминают младенческие. К слову, данное исследование было проведено вскоре после публикации результатов другого исследования, которое показало, что брахицефалы чаще подвергаются проблемам со здоровьем.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что собаки могут различать жестоких и неуклюжих людей.