Большие собачьи проблемы. Ученые не рекомендуют заводить бульдогов: в чем причина

Ветеринары считают, что у бульдогов жизнь полна страданий и если не принять необходимые меры, этих собак не стоит пока заводить в качестве домашнего любимца.

Новое исследование ученых из Королевского ветеринарного колледжа Лондонского университета показывает, что английские бульдоги в два раза чаще болеют, чем представители других пород собак. Это связано с их необычной формой морды и общим строением тела. Поэтому ветеринары призывают не заводить этих собак в качестве домашних животных, пока селекционеры не найдут способ уменьшить их жизненнее страдания, сообщает BBC.

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"Общее строение тела, а также плоские морды английских бульдогов являются причиной того, что эти собаки могут страдать всю жизнь от различных болезней. Мы призываем людей пока отказаться от приобретения как английских, так и французских бульдогов, а также мопсов. Необходимо изменить породу, чтобы эти собаки в жизни чувствовали себя намного комфортнее", — говорит Дэн О’Нил из Королевского ветеринарного колледжа.

Английские бульдоги являются одной из самых популярных пород собак в мире. Хотя эти собаки имеют уменьшенный череп, выступающую вперед челюсть, складки на морде и туловище, и приземистое тело, их все же считают очень милыми.

[ + – ] Английские бульдоги являются одной из самых популярных пород собак в мире. Хотя эти собаки имеют уменьшенный череп, выступающую вперед челюсть, складки на морде и приземистое тело, их все же считают очень милыми Фото: BBC

"Популярность этих собак вполне обоснована. Бульдоги имеют необычную морду, большие глаза, интересно двигаются, они послушны и этим напоминают многим людям маленьких детей. Чего только стоит их необычный взгляд. Конечно же все это пробуждает в человеке стремление заботиться и любить это милое животное", — говорит О’Нил.

По словам ученых, то, что кажется милым снаружи, на самом деле вызывает страдания внутри собаки. Новое исследование показывает, что английские бульдоги в два раза чаще болеют, чем представители других пород. И это как раз связано с формой головы и всего тела. Селекционеры все время старались сделать этих собак еще более приятными для человека и для этого вносили еще больше изменений в породу. Но это дало обратный эффект.

[ + – ] По словам ученых, то, что кажется милым снаружи, на самом деле вызывает страдания внутри собаки. Новое исследование показывает, что английские бульдоги в два раза чаще болеют, чем представители других пород. И это как раз связано с формой головы и всего тела Фото: BBC

"Сейчас селекционерам собак этой породы стоит обратить внимание не на внешний вид бульдогов, а на их здоровье. Нужно срочно менять породу, чтобы не подвергать этих собак страданиям на всю жизнь. А тем, кто является владельцем этих собак стоит уделять больше внимания их здоровью", — говорит Элисон Скиппер из Королевского ветеринарного колледжа.

По словам ученых у английских бульдогов чаще всего появляются болезни, связанные с их необычным внешним видом такие как проблемы со зрением и затрудненное дыхание.

Исследование показывает, что английские бульдоги могут подхватить сразу несколько болезней в течение одного года. Чаще всего эти собаки страдают от инфекций складок кожи, от болезней глаз, от болезней, связанных с очень вытянутой нижней челюстью, а также от проблем с дыхательной системой.

[ + – ] Исследование показывает, что английские бульдоги могут подхватить сразу несколько болезней в течение одного года. Чаще всего эти собаки страдают от инфекций складок кожи, от болезней глаз, от болезней, связанных с очень вытянутой нижней челюстью, а также от проблем с дыхательной системой Фото: BBC

"Мы считаем, что людям стоит задуматься о том, стоит ли покупать бульдога. Также мы просим общественность прекратить популяризировать эту породу в соцсетях. Многие видят этих собак и думают, какие они милые и хорошие, но никто не задумывается о том, какая у них сложная жизнь", — говорит О’Нил.

Ученые считают, что пока не измениться селекционная политика, не стоит заводить собак этой породы. А разводчикам нужно обратить большее внимание на здоровье, а не на внешний вид бульдогов.

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