Ветеринари вважають, що в бульдогів життя сповнене страждань і якщо не вжити необхідних заходів, цих собак не варто поки заводити як домашнього улюбленця.

Нове дослідження вчених із Королівського ветеринарного коледжу Лондонського університету показує, що англійські бульдоги вдвічі частіше хворіють, ніж представники інших порід собак. Це пов'язано з їхньою незвичайною формою морди та загальною будовою тіла. Тому ветеринари закликають не заводити цих собак як домашніх тварин, поки селекціонери не знайдуть спосіб зменшити їх життєві страждання, повідомляє ВВС.

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"Загальна будова тіла, а також плоскі морди англійських бульдогів є причиною того, що ці собаки можуть страждати все життя від різних хвороб. Ми закликаємо людей поки що відмовитися від придбання як англійських, так і французьких бульдогів, а також мопсів. Необхідно змінити породу, щоб ці собаки в житті почувалися набагато комфортніше", — каже Ден О'Ніл із Королівського ветеринарного коледжу.

Англійські бульдоги є однією з найпопулярніших порід собак у світі. Хоча ці собаки мають зменшений череп, щелепу, що випинається, складки на морді й тулубі, та присадкувате тіло, їх усе ж таки вважають дуже милими.

[ + – ] Англійські бульдоги є однією з найпопулярніших порід собак у світі. Хоча ці собаки мають зменшений череп, щелепу, що випинається, складки на морді й тулубі, та присадкувате тіло, їх усе ж таки вважають дуже милими. Фото: BBC

"Популярність цих собак цілком обґрунтована. Бульдоги мають незвичайну морду, великі очі, цікаво рухаються, вони слухняні й цим нагадують багатьом маленьких дітей. Чого тільки вартує їхній незвичайний вигляд. Звичайно, усе це пробуджує в людини прагнення піклуватися і любити цю милу тваринку", — Каже О'Ніл.

За словами вчених, те, що здається милим зовні, насправді викликає страждання усередині собаки. Нове дослідження показує, що англійські бульдоги вдвічі частіше хворіють, ніж представники інших порід. І це якраз пов'язано з формою голови й усього тіла. Селекціонери весь час намагалися зробити цих собак ще приємнішими для людини і для цього вносили ще більше змін у породу. Але це дало зворотний ефект.

[ + – ] За словами вчених, те, що здається милим зовні, насправді викликає страждання усередині собаки. Нове дослідження показує, що англійські бульдоги вдвічі частіше хворіють, ніж представники інших порід. І це якраз пов'язано з формою голови й усього тіла Фото: trump-elections

"Зараз селекціонерам собак цієї породи варто звернути увагу не на зовнішній вигляд бульдогів, а на їхнє здоров'я. Потрібно терміново міняти породу, щоб не піддавати цих собак стражданням на все життя. А тим, хто є власником цих собак, варто приділяти більше уваги їхньому здоров'ю", — каже Елісон Скіппер із Королівського ветеринарного коледжу.

За словами вчених у англійських бульдогів найчастіше з'являються хвороби, пов'язані з їхнім незвичайним зовнішнім виглядом, такі як проблеми із зором та утруднене дихання.

Дослідження показує, що англійські бульдоги можуть підхопити відразу кілька хвороб протягом року. Найчастіше ці собаки страждають від інфекцій складок шкіри, хвороб очей, хвороб, пов'язаних із дуже витягнутою нижньою щелепою, а також від проблем із дихальною системою.

[ + – ] Дослідження показує, що англійські бульдоги можуть підхопити відразу кілька хвороб протягом року. Найчастіше ці собаки страждають від інфекцій складок шкіри, хвороб очей, хвороб, пов'язаних із дуже витягнутою нижньою щелепою, а також від проблем із дихальною системою Фото: trump-elections

"Ми вважаємо, що людям варто задуматися про те, чи варто купувати бульдога. Також ми просимо громадськість припинити популяризувати цю породу в соцмережах. Багато хто бачить цих собак і думають, які вони милі та добрі, але ніхто не замислюється про те, яка у них складне життя", — говорить О'Ніл.

Учені вважають, що поки що не зміниться селекційна політика, не варто заводити собак цієї породи. А розвідникам варто звернути більшу увагу на здоров'я, а не на зовнішній вигляд бульдогів.

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