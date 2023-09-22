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Технологии и наука

В Полтавской области ученые нашли артефакты времен скифов и Великого переселения народов (фото)

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Фото: Історико-культурний заповідник "Більськ" | На территории Историко-культурного заповедника "Бельск" археологи обнаружили древние артефакты времен скифов и сарматов

На территории Историко-культурного заповедника "Бельск" археологи обнаружили древние артефакты времен скифов и сарматов. Среди найденных вещей острия стрел, керамика и различные орудия.

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Во время раскопок на Котелевском городище, расположенном в пойме реки Ворскла, Полтавская область, обнаружены уникальные артефакты. Это поселение, которое является памятником сельского микрорегиона, вызывает интерес исследователей благодаря своей топографии и многовековой культурной истории. Об этом сообщила пресс-служба Историко-культурного заповедника "Бельск".

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Согласно результатам последних исследований, древнейшие следы пребывания человека на территории городища относятся к эпохе поздней бронзы, а именно к бондарихинской культуре 11-19 веков до нашей эры. Однако наибольшую интригу для научного сообщества составляют находки, датируемые 3-1 веками до нашей эры, известными как "темный период". В эту эпоху на территории Котелевского городища находились практически неизвестные археологические памятники.

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Найденные артефакты
Фото: Історико-культурний заповідник "Більськ"

Экспедиция, проведенная заповедником под руководством доктора Константина Пеляшенко имела целью исследовать исторический период, знаменующий собой конец скифской эпохи и начало сарматского вторжения на территорию Украины. Котелевское городище стало ключевым пунктом для изучения этого периода.

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В результате масштабных раскопок, проведенных в мае-июне 2023 года, собрана невероятная коллекция артефактов
Фото: Історико-культурний заповідник "Більськ"

В результате масштабных раскопок, проведенных в мае-июне 2023 года, собрана невероятная коллекция артефактов, в том числе железные наконечники стрел, элементы одежды, хозяйственные орудия, керамика, а также находки более поздних периодов, связанных с Великим переселением народов и Новым временем.

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Принадлежали эпохе Киевской Руси. Археологи завершили нынешние раскопки в Вышгороде: что нашли
Принадлежали эпохе Киевской Руси. Археологи завершили нынешние раскопки в Вышгороде: что нашли

Сейчас продолжается анализ раскопанных артефактов, и в будущем их представят на специальной тематической выставке, которая раскроет тайны истории Котелевского городища и его роль в древних событиях.

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