Ход за отцами. Ученые назвали простой способ помочь детям лучше учиться в школе

Новое исследование показывает, что успеваемость ребенка в школе во многом зависит от того сколько времени и как они проводят вместе с отцами.

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Несмотря на то, что у отцов может возникнуть соблазн полежать на диване после тяжелого рабочего дня, ученые предупреждают — лучше будет уделить немного времени собственному ребенку. Результаты свидетельствуют, что времяпровождение отцов с детьми напрямую влияет на их успеваемость в школе, пишет Daily Mail.

Группа исследователей из Университета Лидса пришла к выводу, что отцы способны оказывать "уникальное влияние" на развитие свои детей. В то же время ученые обнаружили, что у мужчин часто попросту не хватает сил проводить время с собственным чадом из-за усталости на работе.

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Новое исследование было проведено под руководством доктора научного сотрудника Школы бизнеса Университета Лидса Хелен Норман. В ходе исследования ученые проанализировали выборку почти из 5 000 семей с двумя родителями в Англии, которые все еще находятся в отношениях. Отметим, что в исследовании не учитывались семьи с одним родителем, дети разведенных, живущие в разных местах, а также однополые пары с детьми.

Исследователи отмечают, что данные были взяты из когортного исследования тысячелетия, в ходе которого была собрана информация о детях, родившихся в период с 2000 по 2002 годы, по мере их взросления.

В ходе исследования ученые проанализировали вовлеченность каждого из родителей в возрасте трех, пяти и семи лет. Родителей попросили ответить на ряд вопросов о том, как часто они занимались с ребенком различными видами деятельности, например, пением, чтением, играми с игрушками, рассказыванием историй и другими занятиями. Также родители рассказали о том, как часто водили детей на детские площадки на открытом воздухе. Реципиенты ответили на каждый вопрос по шестибалльной шкале, где "совсем нет" означало 1 балл, а "каждый день" равнялось 6 баллам. После этого ученые суммировали и проанализировали баллы.

Результаты свидетельствуют о том, что чтение, игры, рисование и даже пение детям в возрасте трех лет помогает улучшить их успеваемость к пяти годам. Это касается времяпровождения отцов с детьми. При этом, матери также могут улучшить академические навыки своего чада, но в целом результаты свидетельствуют о том, что они оказывают большее влияние на эмоциональное и социальное поведение маленьких детей.

По словам Норман, в целом, они с коллегами заметили, что матери все еще чаще берут на себя ответственность за времяпровождение с детьми. Однако результаты исследования четко показывают, если отцы также активно будут заниматься уходом за детьми, это позволит значительно увеличить вероятность того, что в начальной школе они будут получать более высокие оценки.

В результате авторы исследования настаивают, что крайне важно поощрять и поддерживать отцов в разделении заботы о детях, начиная с самых ранних этапов жизни. Ученые полагают, что отцы "привносят нечто иное" в развитие ребенка, поскольку склонны взаимодействовать со своими детьми иначе, чем матери. Например, отцы с большей вероятностью будут отдавать предпочтение большей физической активности, что позволяет в дальнейшем развить у ребенка поведение, связанное с принятием риска и решением проблем.

Авторы исследования также отмечают, что большее взаимодействие детей с отцами в более маленьком возрасте привело к более высоким оценкам по математике, грамматике, а также улучшило двигательные навыки ребенка. При этом участие пап в жизни 5-летнего малыша, также помогло улучшить его оценки в 7-летнем возрасте.

Команда также отмечает, что положительное влияние взаимодействия с отцом не зависело от пола ребенка, этнической принадлежности, возраста в учебном году и дохода семьи.

Ранее Фокус писал о том, что отцовство буквально уменьшает мозг мужчин: ученые рассказали почему это происходит.