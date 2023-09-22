Самые странные галактики во Вселенной: телескоп Хаббл сделал снимок столкновения таких объектов (фото)

На новом изображении видно, как две галактики меняются во время столкновения, что приведет к созданию более крупного объекта.

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Космический телескоп Хаббл уже почти год в промежутках между другими научными наблюдениями за космосом делает снимки галактик из Атласа пекулярных галактик. Пекулярные галактики – это объекты, которые имеют ярко выраженные индивидуальные особенности и часто имеют характеристики разных типов галактик. На новом изображении показан медленный процесс слияния двух странных галактик, которые вместе называются Arp 107, пишет Inverse.

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Еще в 1966 году астроном Хэлтон Арп опубликовал каталог странных галактик, который получил название Атлас пекулярных галактик. В него входят 338 самых необычных объектов, которые были обнаружены астрономами. Арп надеялся, что изучение "необычных галактик поможет ученым понять процессы, которые формируют галактики по мере их эволюции".

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Огромный яркий шар: телескоп Хаббл сделал снимок необычной галактики (фото)

В Атласе пекулярных галактик можно найти галактики с огромным одним спиральным рукавом, а также те, которые выглядят как кольца, потому как их "сердце" было вырвано гравитацией соседа. Большинство галактик в этом каталоге имеют "напарников", с которыми происходит процесс слияния. В результате галактики получают очень странные формы.

На новом изображении телескопа Хаббл как раз показаны две странные галактики под названием Arp 107. Снимок отображает медленный и жестокий процесс столкновения между двумя объектами, который приведет к созданию более крупной галактики.

Галактики Arp 107 Фото: NASA

Arp 107 находится на расстоянии в 465 млн световых лет от Земли и видно, как взаимные приливные силы двух галактик особенно исказили внешний вид более крупного объекта из этой пары.

По мере того как две галактики приближаются друг к другу по спирали, их огромные приливные силы растянули большую галактику, благодаря чему у нее появился огромный длинный одинокий спиральный рукав. В то же время между двумя галактиками, в результате гравитационного влияния обеих, космос наполнился яркими потоками газа и пыли. Собственно, эти потоки и связывают сейчас обе галактики.

Стоит сказать, что более крупный объект в паре Arp 107 является особенной очень яркой галактикой – это сейфертовская галактика. В центре таких объектов находится сверхмассивная черная дыра, которая активно поглощает материю. Такие галактики похожи по своим свойствам на квазары. Но последние, которые находятся в центре некоторых галактик, затмевают своим их своим светом, а в сейфертовские галактики светятся ярко сами по себе. Поэтому астрономам легче изучать их структуру.

Как уже писал Фокус, на создание первой в мире 3D-модели экзотической сверхновой ушло 5 млн часов. Чтобы понять процессы, происходящие внутри необычных космических взрывов, ученые создали уникальное моделирование.

Также Фокус писал о том, что космический телескоп Хаббл сделал потрясающий снимок не очень яркой галактики, которая выглядит как тускло светящийся диск на фоне черноты космоса.

Напоминаем, что астрономы пришли к выводу, что наша галактика имеет искривленную форму. И причина такой деформации кроется в темной материи, которая окружает Млечный Путь, как уже писал Фокус.