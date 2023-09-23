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Технологии и наука

Старые чайные леса Китая, курганы Гая Тумули и планетарий Эйсинги: новые объекты Наследия ЮНЕСКО

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Фото: Seo Heun Kang © World Heritage Nomination Office for the Gaya Tumuli | На 45-м заседании Комитета мирового наследия ЮНЕСКО расширили каталог охраняемых объектов

На 45-м заседании Комитета мирового наследия ЮНЕСКО расширили каталог охраняемых объектов. Теперь в этом списке более 1200 объектов.

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Недавно ЮНЕСКО расширила свой каталог охраняемых объектов, включив в него более 40 новых объектов Всемирного наследия. Эти дополнения к списку охватывают широкий спектр — от природных чудес, таких как леса и горы, до культурно значимых памятников, пишет IFLScience.

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После длительных обсуждений на 45-м заседании Комитета всемирного наследия, состоявшемся в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, список теперь насчитывает около 1200 объектов, общепризнанных за их "выдающуюся универсальную ценность". Эти объекты охватывают различные природные, культурные и гибридные явления.

Стоит отметить, что это количество еще может быть увеличено, поскольку обсуждение запланировано продолжить до 25 сентября.

Курганы Гая

Курганы Гая — это погребальные курганы, построенные племенем Гая, древней цивилизацией, в южной части Корейского полуострова. Это общество существовало с 1 по 6 век н. э.

Эвапоритовый карст и пещеры Северных Апеннин

ЮНЕСКО, наследие, список, каталог, мировое наследие, модель, природа, модель, чай, лес, вера, курганы, пещеры, планетарий Fullscreen
Это место, расположенное в Северных Апеннинах Италии, является одним из лучше всего сохранившихся и изученных примеров испаряющегося карста
Фото: © Vena del Gesso Park

Это место, расположенное в Северных Апеннинах Италии, является одним из лучше всего сохранившихся и изученных примеров испарительного карста. Гипсовые породы растворялись на протяжении веков, образуя своеобразный и обширный рельеф. Это пространство охватывает более 900 близко расположенных пещер, некоторые из которых считаются самыми глубокими гипсовыми пещерами, известными человечеству.

Старые чайные леса горы Цзинмай

ЮНЕСКО, наследие, список, каталог, мировое наследие, модель, природа, модель, чай, лес, вера, курганы, пещеры, планетарий Fullscreen
Среди культурных объектов, включенных в список, деревни, окруженные древними чайными рощами горы Цзинмай в Китае, являются живыми свидетельствами тысячелетней традиции
Фото: Xie Jun

Среди культурных объектов, включенных в список, деревни, окруженные древними чайными рощами горы Цзинмай в Китае, являются живыми свидетельствами тысячелетней традиции. Выращивание чая лежит в основе этого непреходящего наследия, которое лелеют и оберегают местные общины. ЮНЕСКО подчеркивает важность чайных церемоний и праздников в этом регионе, где, по поверью, среди пышных рощ обитают духи.

Планетарий Эйсинги

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В голландском городе Франекер в неприметном здании находится старейшая в мире действующая механическая модель Солнечной системы
Фото: © Royal Eise Eisinga Planetarium

В голландском городе Франекер в неприметном здании находится старейшая в мире действующая механическая модель Солнечной системы. Этот механизм построил нидерландский астроном-любитель Эйсе Эйсинга между 1774 и 1781 годами.

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Холодные зимние пустыни Турана

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Холодные зимние пустыни Турана простираются на 1500 километров через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан
Фото: © Askar Isabekov

Холодные зимние пустыни Турана, простирающиеся на 1500 километров через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, являются настоящей сокровищницей для биологов. Несмотря на длительное засушливое лето и суровые зимы, этот немилосердный климат поддерживает богатую флору и фауну. В частности, он служит средой обитания для таких исчезающих видов, как антилопа сайгак и джейран.

Среди других достопримечательностей недавно расширенного списка — загадочные каменные оленьи памятники в Монголии, древний город Си Теп в Таиланде и величественный действующий вулкан Мартиники, гора Пеле.

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