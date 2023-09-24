Применение античных водоканалов может помочь Марокко побороть засуху

Хеттара, или канат — традиционная подземная система управления водными ресурсами, которая исторически использовалась в регионах ограниченного доступа к надежным поверхностным водам — распространена в сельских и городских регионах 46 стран, начиная от Японии, через Центральную Азию, Европу, Северную Африку, до Центральной и Южной Америки.

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В Марокко, страдающем от засухи, предлагают использовать хеттару — древнюю систему водоканалов, с помощью которых можно наладить оросительное земледелие. Об этом сообщает группа американских ученых, исследование которых обнародовано в веб-журнале археологической науки Sciencedirect.

Ученые провели исследование по выявлению ирригационной системы 2000-летней давности с использованием дистанционного зондирования. Именно эти каналы могут стать источником воды в условиях такого изменчивого климата, который наблюдается в Марокко.

"Недавние оценки этой традиционной системы свидетельствуют о ее сохранении и использовании в засушливых и полузасушливых регионах, поскольку современные технологии (насосные колодцы, промышленные дамбы, капельное разрушение и др.) оказались неустойчивыми. Результаты этого проекта демонстрируют, что, во-первых, система хеттара сыграла большую роль в историческом заселении засушливых и полузасушливых регионов, во-вторых, эта система продолжает оставаться важной частью сельского хозяйства и жизни во многих оазисах Марокко", — доказывают исследователи.

Система хеттара — это подземный земляной туннель, который пролегает горизонтально от водоносного горизонта к поверхности, с периодически расположенными вертикальными шахтами для вентиляции и технического обслуживания. Когда подземный канал достигает поверхности, он образует искусственный источник, обеспечивающий постоянный поток проточной воды.

В качестве примера современного применения хеттаров ученые приводят племя Айт-Уарху и другие марокканские общины, которые зависят от этой системы водоснабжения. Благодаря такой технологии они выращивают миндаль, оливки и другие культуры.

"Около 25% хеттаров все еще используются, и это может способствовать увеличению доступа к водным ресурсам в регионе", — отмечает Эмили Хейс-Рич, исследовательница и аспирантка из Университета Нью-Мексико (США).

Проект американских ученых, который они осуществили с помощью спутниковых снимков и геоинформационных систем (ГИС), помог составить карту подземных водных тоннелей, которые протянулись на 28 тысяч километров. Кроме того, специалисты смогли лучше понять географию этих каналов и спрогнозировать проблемы, которые могут возникнуть при их использовании.

"Проблема в том, что с течением времени и внедрением насосных скважин хеттары начали деградировать и высыхать. Современные технологии могут помочь сохранить и восстановить древние инженерные системы, которые имеют важное значение для устойчивости и обеспечения водой сельских общин", — подчеркивают американские исследователи.

Напомним, Фокус писал о смертоносном землетрясении, которое произошло в Атласских горах на востоке Марокко 8 сентября.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли источник "Великого землетрясения": принесет смерть и разрушения.

Кроме того, мы сообщали, что археологи, вероятно, нашли остатки деревянного сооружения вблизи бассейна реки Каламбо в Замбии. Если догадки ученых правильные, то эта находка является самым древним обнаруженным примером деревянного сооружения.