Застосування античних водоканалів може допомогти Марокко побороти посуху

Хеттара, або канат — традиційна підземна система управління водними ресурсами, яка історично використовувалася в регіонах обмеженого доступу до надійних поверхневих вод — поширена в сільських і міських регіонах 46 країн, починаючи від Японії, через Центральну Азію, Європу, Північну Африку, до Центральної та Південної Америки.

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У Марокко, що потерпає від посухи, пропонують використовувати хеттару — стародавню систему водоканалів, за допомогою яких можна налагодити зрошувальне землеробство. Про це повідомляє група американських вчених, дослідження яких оприлюднено у веб-журналі археологічної науки Sciencedirect.

Вчені провели дослідження з виявлення іригаційної системи 2000-річної давнини з використанням дистанційного зондування. Саме ці канали можуть стати джерелом води в умовах такого мінливого клімату, який спостерігається у Марокко.

"Нещодавні оцінки цієї традиційної системи свідчать про її збереження та використання в посушливих і напів посушливих регіонах, оскільки сучасні технології (насосні колодці, промислові дамби, крапельне руйнування та ін.) виявилися нестійкими. Результати цього проєкту демонструють, що, по-перше, система хеттара зіграла велику роль в історичному заселенні посушливих і напів посушливих регіонів, по-друге, ця система продовжує залишатися важливою частиною сільського господарства та життя в багатьох оазах Марокко", — доводять дослідники.

Система хеттара — це підземний земляний тунель, який пролягає горизонтально від водоносного горизонту до поверхні, з періодично розташованими вертикальними шахтами для вентиляції і технічного обслуговування. Коли підземний канал досягає поверхні, він утворює штучне джерело, що забезпечує постійний потік проточної води.

Як приклад сучасного застосування хеттарів, вчені наводять плем’я Айт-Уарху та інші марокканські громади, які залежать від цієї системи водопостачання. Завдяки такій технології вони вирощують мигдаль, оливки та інші культури.

"Близько 25% хеттарів все ще використовуються, і це може сприяти збільшенню доступу до водних ресурсів у регіоні", — зауважує Емілі Хейс-Річ, дослідниця та аспірантка з Університету Нью-Мексико (США).

Проєкт американських вчених, який вони здійснили за допомогою супутникових знімків та геоінформаційних систем (ГІС), допоміг скласти карту підземних водних тунелів, які простяглися на 28 тисяч кілометрів. Крім того, спеціалісти змогли краще зрозуміти географію цих каналів і спрогнозувати проблеми, що можуть виникнути при їх використанні.

"Проблема в тому, що з плином часу та впровадженням насосних свердловин хеттари почали деградувати та висихати. Сучасні технології можуть допомогти зберегти та відновити стародавні інженерні системи, які мають важливе значення для стійкості та забезпечення водою сільських громад", — підкреслюють американські дослідники.

Нагадаємо, Фокус писав про смертоносний землетрус, який стався в Атлаських горах на сході Марокко 8 вересня.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли джерело "Великого землетрусу": принесе смерть і руйнування.

Крім того, ми повідомляли, що археологи, ймовірно, знайшли залишки дерев'яної споруди поблизу басейну річки Каламбо в Замбії. Якщо здогадки вчених правильні, то ця знахідка є найдавнішим виявленим прикладом дерев'яної споруди.