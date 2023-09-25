Беспокоят и на том свете. Почему тело 11-го президента США собираются перезахоронить в четвертый раз (фото)

Тело 11-го президента Соединенных Штатов трижды перезахоронили: его останки в конце концов нашли покой на территории Капитолия штата Теннесси. Однако сейчас идут дебаты об очередном перезахоронении президента.

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Джеймс К. Полк, 11-й президент США, начал свой президентский путь с тщательно разработанным планом действий. Ему удалось достичь многих амбициозных целей. К сожалению, Полк не дожил до того времени, чтобы увидеть последствия своей политики; он умер от холеры всего через три месяца после того, как покинул пост, 15 июня 1849 года, пишет Grunge.

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Однако человек, ответственный за формирование большей части современной границы континентальных Соединенных Штатов, не нашел вечного покоя в его пределах. Во время своего короткого перерыва в государственной деятельности Полк поселился в Полк-Плейс, поместье, которое он основал в Нашвилле, штат Теннесси.

Именно здесь его должны были похоронить согласно завещанию. Однако, из-за опасений относительно распространения холеры, останки бывшего президента сначала похоронили в братской могиле, предназначенной для жертв холеры на городском кладбище Нашвилла.

Это стало первым из трех мест захоронения Джеймса К. Полка. Его семья впоследствии организовала перенос из братской могилы на кладбище в поместье, выполняя волю бывшего президента. Неожиданный поворот событий привел к тому, что в 1893 году семья Полков потеряла Полк-Плейс, после того, как двумя годами ранее умерла вдова президента.

Джеймс Нокс Полк занимал должность с 4 марта 1845 года до 4 марта 1849 года. Фото: Википедия

Хотя некоторые потомки Полка одобрили перенос могилы, другие выступили категорически против, сравнивая это с ограблением могилы. Тереза Элам, племянница Полка в семи поколениях, считает, что это была уловка, чтобы получить туристические доллары для музея и Колумбии. Несколько исторических обществ также выразили свои возражения.

Согласно завещанию Полка, имение должно было перейти в штат Теннесси, с условием, что оставшийся в живых потомок, который будет носить фамилию президента и иметь соответствующий характер, будет жить в Полк-Плейс как смотритель и куратор. Однако племянник Полка, Таскер, инициировал юридический спор, утверждая, что несправедливо связан прихотями его покойного дяди. Не имея представителей в правительстве штата, готовых оспорить этот иск, Таскер вышел победителем и впоследствии продал Полк Плейс на аукционе за 22 000 долларов.

Новые владельцы снова эксгумировали тело Полка и его жены, а затем перенесли их останки в здание Капитолия штата Теннесси, где они были перезахоронены. Между тем Полк-Плейс оставить на произвол судьбы и в конце концов снесли, чтобы освободить место для жилого комплекса, который впоследствии также снесли.

Более века казалось, что территория Капитолия штата Теннесси станет местом последнего упокоения Джеймса К. Полка. Однако в марте 2017 года появилось предложение снова перенести бывшего президента, на этот раз в Дом-музей президента Джеймса К. Полка в Колумбии, штат Теннесси. Сенатор штата Джои Хенсли представил это предложение, которое с энтузиазмом поддержал куратор музея Том Прайс. Прайс утверждал, что перенос вызван частыми запросами посетителей относительно места захоронения Полка.

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Дебаты начались в 2018 году, и, несмотря на окончательное одобрение, юридические осложнения помешали быстрому переезду. По состоянию на 2022 год место последнего упокоения Джеймса К. Полка оставалось в пределах Капитолия штата Теннесси.

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