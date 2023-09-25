Салон красоты Древнего Рима: археологи нашли 2000-летние тени для век и румяна (фото)

Во время раскопок древнеримского города Айзаной в турецкой провинции Кютагья археологи обнаружили редкие средства для макияжа 10 различных цветов, а также различные виды аксессуаров для волос и ювелирных украшений.

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Античный город Айзаной расположен во внутреннем регионе Западной Анатолии, в 48 км к юго-западу от провинции Кютагья. Город снова открыли европейские путешественники в 1824 году, а его изучение и исследования проводили между 1830 и 1840 годами. Научные раскопки здесь начали в 1926 году Д. Кренкер и М. Шеде от имени Немецкого археологического института, а сейчас ими заведует Университет Думлупинар (DU), пишет Arkeonews.

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Айзаной — один из самых значительных городов римского периода с храмом Зевса, комплексом стадиона-театра и Мацеллумом.

Во время раскопок нашли румяна и тени для век Фото: АА

Нынешние раскопки проводили к востоку от храма Зевса, сообщил профессор Гёхан Кошкун, заведующий кафедрой археологии университета.

Кошкун сказал, что они обнаружили остатки лавки косметики и ювелирных изделий во время раскопок 2000-летнего рынка древнего города.

"Мы выяснили, что там продавали духи, ювелирные изделия и косметику", — сказал он, добавив, что найдено много флаконов из-под духов, ювелирных украшений и косметики.

Профессор рассказал, что археологи обнаружили средства для макияжа 10 различных цветов, а также различные виды аксессуаров для волос и украшений Фото: АА

Профессор отметил, что во время раскопок нашли румяна и тени для век.

"Мы знаем, что древние римляне хранили свои тени и румяна в раковинах устриц, и мы нашли немало таких там, где проводили раскопки", — сказал Кошкун.

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Профессор рассказал, что археологи обнаружили средства для макияжа 10 различных цветов, а также различные виды аксессуаров для волос и украшений.

Регулярные раскопки на этом месте проводятся с 1970 года.

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